Begoña Gómez planta al juez Peinado y no acude a la citación tras alegar que no es necesaria su presencia física

Begoña Gómez, su asistente de Moncloa y el actual delegado del Gobierno en Madrid no han acudido a su cita de este sábado por la tarde ante el juez Peinado en el marco de la pieza separada que investiga un presunto delito de malversación. Según han confirmado fuentes a Onda Cero, la esposa del presidente del Gobierno no ha acudido con el argumento de que no es necesaria su presencia física.

El magistrado había citado a los tres este sábado a las 18:00 para comunicarles que, en caso de ser juzgados, sería un jurado popular quien valoraría si se había incurrido en un delito de malversación.

Las acusaciones personadas en la causa que investiga a Begoña Gómez por un presunto delito de malversación de caudales públicos no descartan plantear nuevas declaraciones en esta causa que podrían incluir la del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez.

El letrado Luis María Pardo, que representa a Iustitia Europa, adelantó que en la vista va a pedir nuevas diligencias entre las que destacan las declaraciones testificales de todas aquellas personas "destacadas" que estuvieran involucradas en la contratación y el desarrollo de las actividades de la asesora de Gómez en Moncloa, sin descartar la testifical del presidente del Gobierno.

Por su parte, el abogado y secretario de Hazte Oír, Javier María Pérez Roldán, dijo a su llegada a los juzgados de Plaza de Castila que "por respeto a la institución" no iba a dar detalles sobre las peticiones que hará en la vista. "Ya se enterarán después", dijo a lo periodistas.

La coordinadora nacional jurídica de Vox, Marta Castro, dijo a su llegada que "hoy todos los españoles deben estar contentos porque otro de los mecanismos de control democrático está funcionando". Insistió en que la aplicación de la ley del jurado al delito de malversación "no es un capricho ni del juez Peinado ni de las acusaciones populares. Es una estricta aplicación de la legalidad", afirmó.

Por su parte, el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, llegó a los juzgados con 20 minutos de antelación sobre la hora de la citación y entró en el edificio sin hacer declaraciones.