Begoña Gómez pide al juez Peinado que solicite los "antecedentes" de los asistentes de las mujeres de expresidentes

El abogado de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, ha pedido al juez Peinado que solicite información a Moncloa sobre "todos los antecedentes" que le consten sobre el nombramiento de asistentes de las mujeres de expresidentes del Gobierno.

A través de un escrito, Antonio Camacho ha exigido al magistrado que "se oficie a la Secretaría General de Presidencia del Gobierno para que informe sobre todos los antecedentes" así como "la delimitación de los puestos ocupados y las funciones que llevaban a cabo".

Siempre que ha sido preguntado por el juez, el abogado de Begoña Gómez ha argumentado que la figura de la asesora ha existido con anteriores jefes del Ejecutivo. La propia Begoña Gómez ha asegurado lo mismo, la última vez el pasado 10 de septiembre, cuando explicó que Moncloa le comunicó que tenía que designar a alguien para que llevara a cabo labores de asistentes.

Esta petición llega después de que el pasado 27 de septiembre, el juez Peinado comunicara que la pieza separada por malversación, si llega a juicio, será enjuiciada por un jurado popular. En la misma están investigadas Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, que era secretario general de la Presidencia del Gobierno cuando se produjo el nombramiento de Álvarez.

Begoña Gómez no ha acudido a la citación del juez Peinado

A esta citación Begoña Gómez no acudió, al igual que tampoco lo ha hecho a la de hoy, por la que Peinado ha comunicado a los investigados que un jurado popular enjuicie la pieza principal, que investiga a la mujer de Pedro Sánchez por delito de tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, intrusismo y apropiación indebida.

Al igual que en la ocasión anterior, han alegado que la presencia de Gómez no es necesaria, por lo que solo ha asistido su abogado. En este caso estaba citada también su asesora y el empresario Juan Carlos Barrabés. La decisión de no asistir vuelve a estar respaldada por la circular 4/1995 de la Fiscalía que permite que en estos casos solo acudan las defensas, la Fiscalía y las acusaciones.

En esta investigación, el magistrado trata de esclarecer si Begoña Gómez influyó en favor de las empresas de Juan Carlos Barrabés y si hubo irregularidades en la gestión de la cátedra universitaria que compartía con la Complutense.