Begoña Gómez se enfrenta por cuarta vez al juez Peinado: acusada de malversación en la contratación de su asesora

Begoña Gómez tendrá este miércoles su cuarto enfrentamiento ante el juez Peinado, que en esta ocasión le interrogará por un presunto delito de malversación en relación a la contratación su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez. En dos de sus anteriores interrogatorios Gómez se acogió a su derecho a no declarar, mientras que en el último solo respondió a las preguntas de su abogado.

Este es el quinto delito que Peinado imputa a Gómez, investigada también por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo.

En esta ocasión se investiga a Gómez por un presunto delito de malversación en la contratación de Cristina Álvarez como asesora. Un delito por el que el propio Peinado descartó investigarlas a ambas el pasado mes de mayo, pero que les imputó en agosto después de que Francisco Martín Aguirre, quien ejerció como secretario general de la Presidencia, se desvinculara del nombramiento.

En este contexto, el juez pidió la pasada semana a la UCO que analizase los correos electrónicos enviados y recibidos por la esposa del presidente del Gobierno en su cuenta oficial en Presidencia desde que nombró a Álvarez como asesora "hasta la fecha".

La defensa de Gómez ha pedido a la Audiencia Provincial que deje sin efecto la orden considerando que supone una vulneración de sus derechos. "La providencia que se recurre no contiene ninguna consideración sobre el alcance de la investigación sobre una cuenta de correo electrónico que (…) puede guardar datos, fotografías, documentos que delimitan un ámbito que forma parte de los aspectos más íntimos de la personalidad", señala en el recurso.

Además de los correos, Peinado también ha pedido a Presidencia los nombres de todas las personas que han desempeñado el cargo de secretario general de Presidencia del Gobierno desde que se nombró a Álvarez como persona eventual y de quienes han autorizado, aprobado u ordenado los pagos a ésta.

La esposa del presidente del Gobierno está citada este miércoles a las 12:00 horas, mientras que su asesora comparecerá una hora antes, a las 11:00. Se espera que Gómez ingrese en los juzgados en coche oficial por el garaje, igual que en las ocasiones anteriores, por motivos de seguridad.

Casi un año y medio de investigación

La investigación contra Begoña Gómez comenzó en abril de 2024 a raíz de una denuncia de Manos Limpias que la acusaba de haberse valido de su condición de esposa del presidente del Gobierno para recomendar a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas.

La investigación ha ido avanzando desde entonces y el juez ha ido abriendo nuevas ramas contra Gómez por presuntas irregularidades en el registro del software de una cátedra en la UCM y, ahora, por supuestas irregularidades en la contratación de Álvarez como su asesora.