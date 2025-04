Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica, 48 horas después del apagón: "No es mi estilo no dar la cara"

Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, matriz de Red Eléctrica, ha asegurado este miércoles que "no es correcto" relacionar la elevada penetración de las energías renovables en el sistema eléctrico con el apagón que se desencadenó el pasado lunes en la España peninsular. Por otra parte ha descartado su posible dimisión y ha afirmado que "se ha trabajado bien".

En una entrevista concedida a la Cadena Ser, Corredor ha subrayado que la participación de las renovables en el mix de generación es segura y que la alta penetración de esas tecnologías en el sistema eléctrico español es habitual. Corredor ha dicho que Red Eléctrica tiene "más o menos localizada" la causa del apagón, sin embargo, ha destacado que son millones los datos a analizar, por lo que ha solicitado datos a los 35 centros de control de la red de distribución eléctrica, que reciben la información de las centrales de generación.

Descarta su dimisión

Preguntada por si valora su posible dimisión, la exministra de la etapa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero ha defendido su manera de actuar "en esta casa se ha trabajado bien", "la respuesta es no", tras lo que ha sentenciado "no es mi estilo no dar la cara para responder". También ha puesto en valor la rapidez y eficiencia en la recuperación del sistema. La directiva ha asegurado que un nuevo apagón "a día de hoy no volverá a ocurrir", porque han aprendido y tienen todas las medidas de seguridad para que no suceda.

"Los ciudadanos tienen que estar tranquilos. No va a pasar. Sabemos que no hay riesgo cero. Por la parte que nos corresponde hemos tomado todas las medidas y, por tanto, tengo que tranquilizarles", apuntó.

"El mix renovable es seguro", Corredor ha afirmado que las renovables funcionan de manera estable, al igual que un fuente de energía "convencional". También ha señalado que no había ninguna situación el pasado lunes distinta a un día normal en la interconexión, por lo que descarta que fuera esa la causa. La presidenta ha asegurado que el sistema español "tiene las condiciones más seguras de toda Europa", y ha afirmado que este supuesto no estaba previsto en ningún modelo.