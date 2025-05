Beatriz Corredor, sobre las causas del apagón: "Sabemos lo que no pasó"

La presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, calificó este jueves como "una obra maestra" la recuperación del sistema eléctrico tras el apagón ocurrido el pasado 28 de abril, subrayando que no se trató de una improvisación, sino de una respuesta planificada y excepcional.

Durante su intervención en el VI Foro Internacional organizado por Expansión, Corredor destacó que la restitución del servicio fue “la reposición más extraordinaria de las que se han realizado en el mundo”, a pesar de que, según reconoció, “en 40 años, nadie jamás valoró que se pudiera producir nunca”.

Sobre las causas del apagón

Corredor aseguró que Redeia está plenamente comprometida con la transparencia sobre lo ocurrido: "Somos los primeros interesados en que se conozcan las causas". También explicó que, tras las oscilaciones de tensión previas al apagón, "todos los parámetros volvieron a la situación habitual", lo que permitió una rápida estabilización del sistema.

En línea con la explicación ofrecida este miércoles por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, la presidenta de Redeia señaló que "las causas son acumulativas, pero podemos decir claramente qué no pasó".

Lo que no pasó

Corredor descartó varias hipótesis que circularon en las horas posteriores al incidente: "No había un problema de potencia síncrona, no faltó inercia en el sistema, no hubo una sobrecarga en la red, tampoco ciberataque, ni fallos en el control de tensión ni sobretensión en la red de transporte".