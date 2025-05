Aznar pide "cabeza fría" ante una posible moción de censura: "Las cosas condenadas al fracaso lo que producen es más frustración"

El expresidente del Gobierno, José María Aznar, ha pedido este jueves al PP "cabeza fría pero tensión vital máxima" de cara a una posible moción de censura que Feijóo ha dejado en manos de los socios del propio Pedro Sánchez en una declaración institucional en la que ha convocado una manifestación en Madrid el próximo 8 de junio contra el Gobierno.

"Hablo de la cabeza fría porque sinceramente creo que las cosas condenadas al fracaso lo que producen es más frustración", ha declarado Aznar en un acto junto a su antecesor en la presidencia del Gobierno, Felipe González.

"España, hay que decir, está en manos de los bajos fondos, desgraciadamente. Esto es muy duro decirlo, es muy difícil decirlo, pero es así. Estamos en manos de los bajos fondos", ha abundado un Aznar que ha asegurado que para superar esta situación solo existen tres caminos: "O dimiten los bajos fondos, cosa que no parece probable; o hay una moción de censura para acabar con los bajos fondos, cosa que no es posible; o hay unas elecciones".

Aznar ha criticado que "no queda una institución por tocar y dañar" y teme que "lo que estamos viendo ahora sea poco para lo que vamos a tener que ver (…) Los bajos fondos son capaces de hacer cualquier cosa", ha explicado.

El expresidente mira a 2027 y dice que es momento de "prepararse para unas elecciones con la cabeza fría y la tensión vital muy alta" porque es "absurdo apelar al sentido nacional, al sentido de Estado o al sentido común" porque "no lo tienen".

"No contemplo ninguna posibilidad de un adelanto electoral, salvo que los bajos fondos que están ahora arriba quieran volver a los bajos fondos y cosa que me parece que es un deseo que no nos van a dar a la mayoría de los españoles", ha sentenciado".

Aznar también ha criticado a Sánchez por su política internacional y le ha afeado que esté "empeñado en declarar la guerra a Israel (…) No en declarar la guerra al grupo terrorista que ha atacado a Israel, sino en declarar la guerra directamente a Israel".

Incluso se ha dirigido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el que ha dicho que tiene que tomar decisiones "determinantes" en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Aznar ha explicado que se debe rearmar Ucrania y fortalecer el país para "mandarle un serio aviso a Putin".