Aznar deja clara su opinión sobre Feijóo y su candidatura a la Moncloa: "He sido crítico en otros momentos y he pagado un precio alto"

"Un buen capitán para lo que necesita España". Es la reflexión del expresidente del Gobierno José María Aznar sobre el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a quien considera preparado para liderar el país en un momento "decisivo" para España.
Aznar ha concedido una extensa entrevista en La Brújula de Onda Cero, con Rafa Latorre, y aunque admite que en el pasado fue crítico con la dirección popular, hoy se alinea plenamente con el proyecto de Feijóo.
"El Partido Popular tiene un buen capitán y tiene un capitán con unas condiciones muy buenas para lo que necesita España, y ojalá triunfe. Yo no solo deseo su triunfo, sino que hago lo posible por ayudar a su triunfo, porque creo sinceramente que España lo necesita", ha ahondado Aznar.
"He sido crítico y he pagado un precio por ello"
El expresidente recuerda en la charla que en otros momentos ha mostrado discrepancias con su propio partido, unas críticas que enmarca en un ejercicio de coherencia personal.
"He sido crítico en otros momentos o en algunos momentos con mi propio partido y he pagado un precio por ello, que he pagado con gusto, porque creía que estaba cumpliendo con mi conciencia. En eso soy muy churchilliano", ha explicado.
Aznar subraya que la guía más segura para un líder político es "su propia conciencia" y reivindica haber actuado siempre con rectitud: "Para un hombre público, la guía más segura en su vida es la conciencia, ser sincero y recto con ella. Así me he intentado comportar siempre y así me intento comportar ahora".
La reflexión de Aznar llega tras una pregunta inicial sobre el futuro de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, a raíz de su gestión durante la DANA. En ese punto, el exmandatario ha evitado pronunciarse directamente: "Yo no voy a entrar en esas cosas porque no es mi responsabilidad. Yo tuve que afrontar situaciones difíciles y tomé las decisiones que me parecían mejores y más correctas, antes y después de llegar al Gobierno".
"Ahora es el momento de recuperar lo que tenemos"
El exjefe del Ejecutivo también ha hecho referencia a las divisiones internas que en el pasado marcaron al PP, asegurando que esas diferencias ya son historia: "Tuvimos diferentes visiones de las cosas, pero eso absolutamente pasa. Ahora es el momento que es y lo tenemos que recuperar".
Aznar concluye remarcando la importancia de que el partido entienda "bien lo que pasa en el mundo" para poder comprender también "lo que pasa en España", por un momento político que ha calificado como "excepcional".