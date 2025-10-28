ENTREVISTA EN LA BRÚJULA

Aznar cuestiona a quienes proponen expulsar a todos los inmigrantes: "¿Quién va a hacer su trabajo? A lo mejor se ofrecen ellos"

El expresidente del Gobierno se ha posicionado a favor de la inmigración legal y una sociedad plural, mientras que se muestra contrario a una sociedad multicultural

La reflexión de Aznar sobre Puigdemont y el nacionalismo: "Con los que no aceptan ser leales a la nación no cabe transacción posible"

Aurora Molina

Madrid |

José María Aznar en los estudios de Onda Cero

"El que defienda que hay que expulsar a todos los inmigrantes tiene que decir quién va a hacer el trabajo que hacen aquí". Así de contundente se ha mostrado el expresidente del Gobierno José María Aznar durante una entrevista en 'La Brújula' respecto a aquellos que proponen echar del país a toda la inmigración. "A lo mejor los que lo defienden se ofrecen voluntarios", ha zanjado.

En declaraciones a Onda Cero, el que fuera presidente del Gobierno durante 1996 y 2004 ha defendido el plan de inmigración propuesto por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, defendiendo que parece "muy bien" y mostrándose contrario con aquellos que apuestan por "expulsar a todos los inmigrantes". En consecuencia, Aznar ha cuestionado "quién va a hacer el trabajo que hacen los inmigrantes" en España si hay quienes quieren expulsarlos a todos. "Son millones de inmigrantes, por lo que tendrán que multiplicar mucho sus trabajos para hacerlo bien", ha dicho al respecto.

Inmigración legal

Según ha detallado, Aznar está de acuerdo con la inmigración siempre que sea legal. "Soy partidario de la inmigración legal, de una inmigración controlada, vinculada a nuestro mundo histórico y cultural", asegura. "Pero también soy contrario a la inmigración ilegal", apunta.

Soy partidario de una inmigración controlada

Para el expresidente del Gobierno es importante diferenciar entre sociedad plural y sociedad multicultural porque, a su juicio, no son lo mismo. "En la sociedad multicultural, que yo estoy en contra, hay una norma dependiendo del origen de cada ciudadano. En la sociedad plural, no. En la sociedad plural la ley es igual para todos y el derecho de insertarse en la sociedad existe". A su juicio, este asunto es diferente a la "crisis demográfica" actual, ya que considera que "la inmigración es paliativa, pero no sustitutiva". Por tanto, recuerda que para "hablar con sentido de futuro" hay que "hablar de las dos cosas y de cómo afrontarlas".

