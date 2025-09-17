Aznar avisa: si Israel "pierde lo que está haciendo" se pondría al "mundo occidental al borde de la derrota total"

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha arremetido contra la actitud de Pedro Sánchez al señalar que ha abanderado la causa palestina para "huir" de los casos de corrupción en su entorno y ha lanzado una alerta: si Israel "pierde lo que está haciendo" se pondría al "mundo occidental al borde de la derrota total".

"Transformar políticas domésticas en políticas externas, como se está haciendo aquí, es absurdo, es huir de la realidad. No tiene ningún sentido, es tomar el pelo a la gente", ha declarado Aznar en la apertura del Campus FAES 2025, bajo el título 'Europa y el futuro del vínculo atlántico', que el viernes clausurará el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Aznar ha asegurado que los occidentales se "juegan mucho" en Ucrania porque "más vale que Ucrania no caiga", dado que si Rusia vence, algo que ve posible, el "problema" que tendrían los europeos sería "verdaderamente agobiante de guerra en Europa en cualquier momento".

"Pero si Israel perdiese lo que está haciendo, no nos damos cuenta del problema que tendríamos en el mundo occidental y en Europa", ha manifestado, para avisar que "la conjunción de los dos problemas sería poner al mundo occidental en el borde de la derrota total".

Sánchez busca "huir" de la corrupción

En este punto, Aznar ha insistido en usar lo que ocurre en Gaza para "huir" de la corrupción. A su entender, está "abanderando la causa palestina" pero no le importan "mucho los palestinos" sino estar "un día más aquí "porque lo que tiene son los problemas de corrupción de los que tiene que huir".

De hecho, Aznar se ha preguntado si a Pedro Sánchez "le importaba mucho el pueblo saharaui", al cual dejó "tirado" con unos acuerdos que, según ha dicho, todavía no ha explicado en el Congreso de los Diputados.

"¿Cuántas voces ha escuchado (Sánchez) para defender a la oposición democrática venezolana, a la que no defenderá nunca porque no puede explicar los negocios que hay en Venezuela de la gente que le vincula con él"?, ha preguntado, para añadir que "la política no puede ser eso" sino que "tiene que ser el análisis estratégico de lo que conviene al país y al mundo al que pertenece".