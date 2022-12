La ruptura de Ayuso y Vox tras el 'no' a los presupuestos madrileños

El partido de Rocío Monasterio en la Asamblea de Madrid no ha aceptado los presupuestos madrileños de 2023 del Gobierno autonómico liderado por la popular Isabel Díaz Ayuso, un hecho que puntualizará en las relaciones futuras con las elecciones autonómicas y municipales de mayo en el horizonte.

Rechazo junto a la izquierda

Junto a la izquierda, la oposición de Vox ha obligado al partido de Ayuso a establecer una prórroga de los actuales, los terceros en cuatro años que suponen 2.700 millones de euros menos para el próximo año. Ante esta pérdida, la presidenta no le ha otorgado demasiada importancia realzando la capacidad de sus consejeros para gestar la comunidad, algo que llevará al límite propuestas como los fondos destinados a la Sanidad.

El resultado se ha producido al no aprobar en la comisión el dictamen del proyecto de ley de presupuestos, el paso anterior a debatirse, por lo que es poco probable que se celebren el 21 y 22 de diciembre como estaba pensado. Sin embargo, el Partido Popular cree que se puedan celebrar, ya que es una decisión de la Mesa de la Asamblea, por la singularidad de los presupuestos y por "la foto" de Vox rechazándolos junto a la izquierda. Esta decisión se llevará a cabo el lunes.

Tensión "hasta los últimos momentos"

Este rechazo ha sido provocado al no aceptar, por parte del PP, las enmiendas del partido de Abascal fuera de plazo, quien ordenó a Monasterio a no abstenerse y colocarse en contraposición de unos presupuestos que pudieron seguir adelantes si Ayuso pactaba leyes "inadecuadas" con ellos como la Ley Trans autonómica, un trato que no se acordó.

A pesar de ser socios y sacar adelante algunas propuestas, sus posiciones han sido contrarias en varios puntos: los menores extranjeros no acompañados, las bandas latinas, las leyes LGTBI, el rechazo de la Autonomía Financiara, la comisión de residencias o las críticas en Atención Primaria.

Según los populares, Vox ha puesto la relación pendida de un hilo "hasta los últimos minutos" cuando no han querido llegar a un acuerdo con los presupuestos al ser, según Monasterio "una humillación" para sus votantes.

Esto supone un escenario complicado de cara a las elecciones del 28 de mayo porque tanto el PP como Vox necesitan votos del mismo segmento de votantes por lo que el partido de Ayuso necesitaría obtener los votos que no lograron conseguir en las pasadas elecciones autonómicas de 2019.