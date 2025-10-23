Ayuso propone dos nuevas placas: 'Aquí escondían al hermano de Sánchez' en Moncloa y 'Aceptamos pago en metálico' en Ferraz

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha propuesto este jueves al PSOE la colocación de dos nuevas placas: una en Moncloa donde se pueda leer 'Aquí escondían al hermano de Sánchez' y otra en Ferraz, donde se pueda leer 'Aceptamos pago en metálico'.

Recurrirá la decisión sobre la Real Casa de Correos

En respuesta a la decisión del Gobierno de declarar lugares de Memoria democrática la Real Casa de Correos y el muro del cementerio de la Almudena, la presidenta del Ejecutivo ha propuesto estas dos placas y ha asegurado que la Comunidad de Madrid recurrirá la decisión del Gobierno sobre la Real Casa de Correos.

Dice que ha caducado el expediente sobre la Real Casa de Correos

Se ha preguntado dónde se apuntaron la fecha de caducidad del expediente sobre este caso, que ha caducado y ha ironizado sobre la decisión respecto a la Real Casa de Correos: "Querría saber dónde se apuntaron la fecha para los trámites de la Real Casa de Correos, en la agenda de la fiscal que anotaba las comidas con Begoña Gómez o donde anotaban los sobres a manubrio. Los ejemplos que dan son tremendos".

Pasado como sede de la Dirección General de Seguridad

El pasado 22 de octubre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la declaración de la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol de Madrid, como Lugar de Memoria Democrática, en reconocimiento a su pasado como sede de la extinta Dirección General de Seguridad durante la dictadura franquista. La medida busca preservar la memoria de las torturas, persecuciones y muertes que se produjeron en sus instalaciones entre 1939 y 1979.

El Secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López, subrayó que el edificio constituye un "referente y símbolo de las violaciones de los derechos humanos durante el franquismo".

rescatar del olvido y reconocer a quienes sufrieron humillaciones, torturas o incluso la muerte en estas dependencias

El objetivo de la declaración de lugar de Memoria democrática según el documento es "rescatar del olvido y reconocer a quienes sufrieron humillaciones, torturas o incluso la muerte en estas dependencias", con el objetivo de que hechos similares "nunca más vuelvan a repetirse" en España.