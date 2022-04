Ayuso pone en marcha una calculadora para que los madrileños sepan en qué se gastan sus impuestos

La Comunidad de Madrid ha puesto en marcha este lunes una calculadora para que cada ciudadano conozca a dónde van destinados sus impuestos. El objetivo de esta herramienta es que los ciudadanos conozcan cómo se van a financiar unos servicios públicos de "calidad", a pesar de su política de bajar impuestos.

La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado en la presentación que "el Gobierno afirma que hay que subir los impuestos y justifica que hay que convertir a España en un infierno fiscal para pagar la educación y la sanidad, pero el gasto para los salarios de médicos y maestros no ha de verse afectado, sino el gasto que hacen desde la administración del Estado para reforzar su poder frente al ciudadano".

Javier Fernández-Lasquetty, consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, ha definido esta calculadora como un ejercicio de "transparencia y responsabilidad".

Con esta herramienta, los ciudadanos podrán conocer qué cantidad de sus impuestos financiarán los servicios públicos como la sanidad, la educación, el transporte o la cultura, y qué aportación se destinará a hospitales, Atención Primaria, colegios o carreteras.

Críticas al Gobierno

Ayuso ha declarado que el pago de impuestos es "fundamental" pero "no puede suponer un lastre" para los ciudadanos y afirma que seguirá defendiendo su política fiscal ante cualquier ataque político.

La presidenta, además, ha atizado al Gobierno central afirmando que "aumentan un 166% las subvenciones afines, crean embajadas en el extranjero para criticar a España, destinan casi 160 millones de euros en campañas de publicidad y propaganda, aumentan en 33 millones las retribuciones a asesores y altos cargos o despilfarran 820.000 euros para dotar al comedor del Ministerio de Empleo de botellas de vino y marisco... Gastar mucho es fácil, lo complicado es hacerlo de forma eficaz", ha sentenciado.

"No tiene corazón"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Pedro Sánchez de no tener corazón por su falta de empatía con las rentas medias y bajas de España por no contemplar la bajada de impuesto generalizada que ha propuesto.

"Con un 10% de inflación, un presidente del Gobierno que no baje los impuestos, es que no tiene corazón, es que no le interesan las gentes con dificultades para llegar a final de mes", ha declarado en un acto en Pontevedra.

Bajar impuestos no es un proyecto de país

Pedro Sánchez, por su parte, ha afirmado este lunes en una entrevista en Espejo Público que "bajar impuestos no es un proyecto de país. Los que dicen que van a bajar impuestos lo que están haciendo es anunciar recortes en el estado del bienestar". El presidente del Gobierno también ha añadido que "el impuesto más caro que pagan los ciudadanos es el de la corrupción".