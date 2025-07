Ayuso, sobre la polémica del chalé: "Comí de tupper y compré en el Covirán"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este lunes su breve estancia de "dos días" en un chalé propiedad del Gobierno después de haber sido objeto de las críticas de la oposición en las últimas horas. "Me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el Covirán", ha dicho.

Ayuso ha explicado junto al consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, que la finca donde se ubica el chalé fue comprada por la Comunidad de Madrid por un precio de 4,3 millones de euros por su "alto valor ecológico".

Además de la residencia, en la finca también hay una ermita del siglo XII que se ha rehabilitado y abierto a los vecinos, una antigua serrería que será rehabilitada para usarse como sede comarcal de los Agentes Forestales de la Comunidad, y otras instalaciones que están siendo utilizadas por personal del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Sobre el chalé, Novillo ha explicado que se ha usado ocasionalmente como centro de trabajo del Consejo de Gobierno y que puede usarse para que miembros del Ejecutivo regional pernocten en caso necesario por estar "de guardia" o por las condiciones de "seguridad e intimidad" que ofrece.

"Si me fuera debajo de un puente, le buscarían la trama al terreno de un puente (…) Me pago mis vacaciones, me pago mis billetes de avión, me pago mis restaurantes... ¿Puede el presidente del Gobierno decir lo mismo? Y me pago mi casa", se ha defendido Ayuso.

Críticas de la oposición

La oposición ha criticado duramente a la presidenta regional en las últimas horas pidiendo visitar la propiedad y sacar adelante una ley para prohibir el uso privado del patrimonio de la Comunidad.

"Hemos pedido al Gobierno de la Comunidad de Madrid que nos deje visitar el chalé que compró con dinero público y en el que han comenzado este año sus vacaciones la presidenta y su familia. Queremos conocer ese casoplón, como a ella le gusta decir, y esas instalaciones en Rascafría por las que los madrileños hemos pagado 4,3 millones de euros", ha explicado la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar.

Por su parte, Más Madrid ha presentado una ley para prohibir el uso privado del patrimonio de la Comunidad. "Lo del casoplón de Rascafría, pagado por todos los madrileños, es la enésima demostración de que Ayuso solo vino a la política a chupar del bote. Es una vividora de lo público, una Robin Hood al revés, que recorta los servicios públicos para empobrecernos a todos y vive a todo trapo a costa de nuestro impuestos", ha afirmado la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.