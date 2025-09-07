POLÍTICA

Ayuso habla de "boicot antisemita" tras lo ocurrido en La Vuelta: "Ha de pararse ya o lo pagaremos todos"

Este domingo el ciclista español Javier Romo ha sufrido una caída después de que un manifestante propalestino tratara de cruzarse al paso de los corredores

Aurora Molina

Madrid |

Isabel Díaz Ayuso en una foto de archivo
Isabel Díaz Ayuso en una foto de archivo | EUROPA PRESS

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lanzado una fuerte crítica contra el "boicot antisemita" que, bajo su opinión, está teniendo lugar en La Vuelta tras las protestas contra el equipo Israel-Premier Tech.

"El boicot antisemita empieza siempre por los deportes y en la educación, que son ámbitos de convivencia que no deberían estar politizados", ha señalado en una publicación en X (antes Twitter) en relación con lo ocurrido este domingo en la carrera, donde el ciclista español Javier Romo ha sufrido una caída después de que un manifestante propalestino tratara de cruzarse al paso de los corredores.

Según la presidenta madrileña, este tipo de actos "cuestan vidas", por lo que "ha de pararse ya o lo pagaremos todos".

El incidente ocurrido este domingo a unos 56 kilómetros de la meta de Monforte de Lemos (Lugo) se suma a los registrados en los últimos días por parte de personas que protestan contra la presencia del equipo israelí en La Vuelta por los bombardeos en Gaza.

