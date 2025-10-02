Ayuso, sobre la flotilla: "Ya se han dado el baño y ahora subvenciones para chiringuitos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha comparecido en el pleno de la Asamblea de la región y ha cargado duramente contra la Global Summud Flotilla, la cual ya ha sido interceptada por el Ejército israelí. Ayuso le ha espetado a la bancada de la izquierda que "ya se han dado el baño y ahora subvenciones para chiringuitos". Del mismo modo, ha reincidido en el hecho de que Israel no es un Estado genocida, puesto que si la izquierda de verdad lo creyese "no habrían aparecido por allí ni locos".

Asimismo, la líder del PP madrileño ha señalado que a sus rivales políticos "les da igual" que se acabe el conflicto, de hecho, les ha recriminado que "no quieren la paz". "Eso es de lo que van y ahora están intentando reventarlo por todos los medios", ha añadido.

Por último, la presidenta madrileña ha apuntillado su intervención afeándoles a sus rivales que ha sido oír la palabra "paz" y casi se rompen. Algo que, según Díaz Ayuso, se debe a que "con quien con Bildu se acuesta, secuestrado se levanta".

No obstante, no ha sido el único líder popular que ha cargado contra la flotilla humanitaria. El portavoz del PP en la Asamblea de la Comunidad de Madrid, Carlos Díaz-Pache, ha aseverado que Juan Sebastián El Cano habría tardado menos en dar "la vuelta al mundo completa", que lo que ha tardado la flotilla en completar su "batucada por el Mediterráneo".

¿Qué ha ocurrido con la flotilla humanitaria?

Durante la jornada de este jueves, todas las embarcaciones que formaban parte de la Global Sumud Flotilla han sido interceptados por el Ejército de Israel. Todos los tripulantes están siendo trasladados a puertos israelíes donde aguardarán su destino, que puede tener dos posibilidades: ser expatriados o ser acusados de distintos cargos, lo que retrasaría a sus distintos países.

Entre todos los arrestados se encuentran 65 españoles, la mayoría de ellos activistas, periodistas y políticos como Ada Colau o Serigne Mbayé. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha dicho de ellos que son ciudadanos "pacíficos" y que trataban de alcanzar un "objetivo humanitario", por lo tanto, ha puesto a su disposición toda la "protección diplomática y consular".