Ayuso denuncia que no se habla de la violación grupal de Pamplona porque "gobiernan Bildu y el PSOE"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha protagonizado este jueves una nueva tensa sesión de control en la Asamblea de Madrid en la que ha vuelto a confrontar especialmente con el PSOE por "obstruir la labor de la Justicia" y seguir "ocultando la verdad" en referencia al juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Ha habido distintos encontronazos durante las más de cuatro horas que ha durado la sesión de control en la que Ayuso ha denunciado la presunta violación grupal que se produjo la pasada semana en Pamplona y por la que cuatro hombres de entre 33 y 25 años permanecen en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Ayuso ha comenzado señalando los incidentes que se produjeron hace unos días en las protestas contra el agitador Vito Quiles, al que se ha referido como "periodista", en Pamplona, para terminar denunciando esta violación grupal de la que "nadie dice nada".

"Resulta que en esos mismos días una joven universitaria es violada salvajemente por una manada de personas, de salvajes, que ya tendrían que estar en la cárcel o expulsados porque eran reincidentes. Y nadie dice nada. Y todo el mundo mira para otro lado porque gobierna Bildu, porque gobierna el PSOE", ha dicho la presidenta de la Comunidad de Madrid entre los aplausos de la bancada del PP.

La Policía detuvo el pasado martes a cuatro hombres acusados de ser los presuntos autores de la violación grupal a esta joven, y desde entonces se han producido distintas reacciones de las instituciones locales y regionales.

La Mesa del Parlamento de Navarra aprobó por unanimidad un acuerdo en el que mostraba su "total rechazo y repulsa" a esta agresión sexual; el Ayuntamiento de Pamplona hizo lo propio en una declaración de la Junta de Portavoces y mandó su "absoluto apoyo y solidaridad con la mujer y su entorno"; y el grupo municipal PSN-PSOE de Pamplona condenó "con rotundidad" la agresión.

Por su parte, UPN pidió "todo el peso de la justicia" para los responsables y el Gobierno navarro ha deslizado que podría personarse como acusación en este caso dependiendo el resultado de la instrucción.

Además, la pasada semana colectivos feministas convocaron una concentración en la UPNA en la que denunciaron la agresión y manifestaron su apoyo a la joven agredida.

Los cuatro detenidos, que están en situación irregular y carecen de domicilio, están en prisión provisional porque la jueza considera que existe riesgo de ocultación de pruebas y fuga. Según se ha conocido, tres de ellos tenían orden de expulsión por estancia irregular en España.