Ayuso critica la estrategia de inmigración de Vox: "Alguien tendrá que limpiar sus casas y recoger sus cosechas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado el plan de inmigración de Vox durante el pleno en la Asamblea de Madrid y ha defendido una inmigración "ordenada", vinculada al trabajo, donde se cumpla el orden en las fronteras que no son competencia de la Comunidad de Madrid.

Frente a las críticas de la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, que ha calificado de "cosmoplaneta" la estrategia de Ayuso de promover que en Madrid "caben todos los acentos", provocando, en su opinión, que no haya viviendas para los madrileños, la presidenta ha dicho que donde va la gente es donde hay oportunidades.

"Alguien tendrá que poner los ladrillos de las casas donde luego vamos a vivir los demás"

"Los ciudadanos donde van es donde hay oportunidades, evidentemente. Lo malo sería tener un efecto expulsión porque digo yo que alguien tendrá que limpiar en sus casas, alguien tendrá que recoger sus cosechas y alguien, señoritos de Vox, tendrá que poner los ladrillos de las casas donde luego vamos a vivir todos los demás", ha expresado.

Después, ha continuado diciendo que lo que hay que hacer es "promover una inmigración vinculada al trabajo, ordenada, donde se cumpla la ley, el orden, las fronteras" que, ha recordado, "no son competencia de la Comunidad de Madrid".

Acusa a Vox de trabajar para Sánchez

Ayuso también ha acusado a Vox de "ofender" a los hispanos por hablar de forma despectiva de Miami, tras las críticas del partido de Santiago Abascal a sus viajes, y de vivir "contra el Partido Popular" y trabajar para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Y ha remarcado que su responsabilidad es hacer de la Comunidad de Madrid "un lugar próspero de oportunidades libres, donde los ciudadanos vengan a trabajar".