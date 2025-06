Ayuso carga contra Sánchez: "Nos dice que no ha firmado lo que todo el mundo ha visto que hemos firmado"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra Pedro Sánchez después de su "polémica ficticia" con su posicionamiento en la cumbre de la OTAN que ha terminado con la amenaza de Donald Trump a España sobre un posible acuerdo comercial que compense el gasto que España va a hace de menos en Defensa.

"Son el único país que no va a pagar. Se van a quedar en el 2%. Esa economía va muy bien, son el único país que no va a pagar. No entiendo cuál es el problema (…) Vamos a negociar un acuerdo comercial con España, vamos a hacer que paguen el doble (…) Van un poco por libre, pero voy a conseguir que paguen porque es injusto", ha explicado Donald Trump en rueda de prensa.

Sobre esta polémica entre los gobiernos de España y Estados Unidos se ha expresado Díaz Ayuso desde Nueva York, donde se encuentra en una campaña de promoción de la Comunidad de Madrid con el objetivo de atraer inversiones, capital y aliados a largo plazo.

"Creo que el presidente del Gobierno trata a los españoles como idiotas: acaba de firmar un acuerdo delante de todo el mundo, delante de todos los países que conforman la OTAN, y a continuación nos dice que no ha firmado lo que todo el mundo ha visto que hemos firmado", ha explicado.

"Está buscando en todo momento una polémica ficticia, muy propio de líderes bolivarianos que lo que buscan es un enemigo con el que confrontar, para alentar a sus bases, sin medir las consecuencias", agregó.

Díaz Ayuso reconoció que hay "discrepancias" entre los gobiernos de España y Estados Unidos y citó una "historia de criterios en temas de aranceles", algo que consideró "normal" en política, porque "tiene que haber una libertad y cada país tiene que saberse soberano para tomar sus propias decisiones y marcar distancias cuando esto corresponde".

Pero volvió a arremeter contra el Ejecutivo de Sánchez, sosteniendo que "hacerlo ahora, a ojos del mundo, en estos momentos y con esa actitud, solo demuestra que el Gobierno utiliza los intereses de España entera para confrontar y llevarnos a una deriva que vamos a pagar durante mucho tiempo".