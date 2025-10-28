Ayuso carga contra Sánchez por el funeral de la dana de 2024: "El que no estuvo es el galgo de Paiporta"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha comunicado que no asistirá al funeral de Estado por las víctimas de la dana que se celebrará este miércoles en Valencia. "No acudiré, ya estuve hace un año en la Catedral de Valencia con las víctimas y con los Reyes", ha explicado en declaraciones a los medios de comunicación. "El que no estuvo es el galgo de Paiporta", ha sentenciado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que no asistió al funeral de 2024.

"Me gustaría que aquellos del 'si lo necesitan que lo pidan', me digan dónde estaban ese día; por qué estaban todos fuera y por qué tardaron tanto en aparecer", ha apuntado en relación con unas declaraciones que efectuó el líder del Ejecutivo días después de lo ocurrido y que se sacaron de contexto. "Quiero reiterar a la ciudadanía lo que he trasladado al Govern y al presidente Mazón: que el Gobierno central está listo para ayudar. Si necesita más recursos, que los pida, no hace falta priorizar unos municipios sobre otros ni jerarquizar tareas; se prioriza cuando faltan medios, y ese no es el caso", dijo entonces el presidente.

Respecto a las últimas informaciones sobre el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, relativas a la comida en El Ventorro el día de la dana, Ayuso no ha dado ningún tipo de declaraciones ni se ha pronunciado sobre si Mazón debería continuar o no en su cargo. La líder de los 'populares' madrileños se ha limitado a decir que "el Gobierno de la Comunidad Valenciana está en la recuperación. Más allá de ello, cualquier otra decisión es algo que se tiene que ver de aquí al final de la legislatura". Aunque eso sí, ha reprochado al Gobierno que "solo está al cálculo político" y que la "recuperación, necesaria para todos los valencianos, no cuenta con la ayuda de la Administración General del Estado".

Nuevas informaciones un año después de la dana

Además de las informaciones sobre el paradero de Mazón el día de la dana, este martes se ha conocido que el Gobierno pidió a Emergencias de la Comunidad Valenciana enviar la alerta a las 18:35 horas el 29 de octubre de 2024. Un año después de lo ocurrido, la jefa de coordinación del 112 valenciano ha admitido a la jueza de la dana que esa información llegó, aunque por motivos que se desconocen, la alerta se envió finalmente a las 20:11 horas, más de hora y media después.