Ayuso carga contra las protestas propalestinas en la Vuelta y las vincula con "violentos y etarras"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado con dureza las protestas registradas en el País Vasco contra el equipo israelí durante la Vuelta Ciclista a España. A su juicio, estas acciones no solo han puesto en riesgo a los corredores, sino que además "dañan la imagen internacional de España".

En un acto del PP en Arganda del Rey junto al líder popular, Alberto Núñez Feijóo, Ayuso advirtió de que los incidentes pudieron haber provocado lesiones graves a los ciclistas, afectando incluso a sus carreras deportivas. "De manera violenta hemos tratado así a deportistas en nuestro país", lamentó.

La dirigente madrileña enmarcó lo ocurrido dentro de un "boicot histórico contra el pueblo judío" y recordó precedentes como el atentado de los Juegos Olímpicos de Múnich de 1972, en el que once atletas israelíes fueron asesinados. Según Ayuso, "se ataca a la única democracia liberal de Oriente Próximo" mientras se guarda silencio sobre los ataques de Hamás o la financiación de los túneles en Gaza.

Además, vinculó las protestas contra el equipo Israel-Premier Tech con grupos radicales en Euskadi. "Lo hemos visto en los medios, con los pañuelos palestinos de siempre. Son los mismos violentos y etarras que jalean campañas de acoso contra deportistas, artistas o empresarios israelíes", denunció.

Ayuso sostuvo que este tipo de actos reflejan cómo, tras años de presión contra las fuerzas de seguridad en el País Vasco, se ha normalizado la hostilidad hacia determinadas personas o colectivos. "Hay que ser muy cobarde para actuar así mientras el resto mira hacia otro lado", concluyó.