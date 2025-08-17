Ayuso carga contra el Gobierno de Pedro Sánchez por dejar "que los problemas maceren para luego buscar culpables"

La presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de dejar que "los problemas maceren y después buscar culpables", como en "otras ocasiones": "Dejar que todo se queme o se hunda".

"Luego vendrá con la frase de siempre, de si necesitan algo que lo pidan", ha lamentado la presidenta madrileña durante su balance de las intervenciones en el marco de la campaña INFOMA 2025 desde el Parque Central de Bomberos de Las Rozas y una semana después del incendio de Tres Cantos.

A su juicio, ante los incendios que están arrasando España, el Gobierno estatal está actuando igual que siempre, "paralizado". "Es como actúan en todo momento, falta rigor, humanidad y antelación", ha añadido la presidenta madrileña, quien ha apoyado las peticiones de más medios contra los incendios de sus homólogos en Galicia, Castilla y León, y Extremadura.

Según Ayuso, está ocurriendo lo mismo que pasó en la dana

Asimismo, ha recordado que "es la semana más negra de incendios que se recuerda" en la historia de España, con más de 150.000 calcinadas y seis muertos. "Me parece que es volver a las situaciones que ya hemos vivido con la dana. Es dejar que esos problemas maceren y después buscar culpables", ha criticado.

Además, ha advertido de que se va a necesitar mucho tiempo "hasta que todo vuelva a su ser" y, por ello, ha exigido "cambios en la burocracia", especialmente en la europea. "En años anteriores la vida en el campo y la menos rigidez burocrática permitía que los bosques se mantuvieran más limpios y más cuidados".

Ha lamentado que no se hayan hecho tareas de prevención durante el año

Ha puesto el foco en el abandono del campo, de los pueblos, de la ganadería, de la agricultura y el éxodo masivo del mundo rural, que "está provocando que no se puedan realizar esas tareas de prevención a lo largo del año".

Por eso, Ayuso ha incidido en la necesidad de "trabajar, sin ideología, todas las administraciones teniendo en cuenta las peculiaridades de nuestro país". Antes de concluir aseverando que "quedan días muy difíciles", ha denunciado que "nos ponemos siempre ecologistas cuando conviene", pero que lo importante es "estar en las zonas afectadas, hablar con los vecinos...".