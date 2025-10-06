Ayuso carga contra la Flotilla: "Con dos etarras a bordo, no parece que sea de la paz"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto en duda la misión de la Global Sumud Flotilla tras conocer que dos personas que en su día formaron parte de la banda terrorista ETA viajaban en la embarcación.

"Hemos sabido que dos miembros de ETA iban en la Flotilla. No parece que sea la Flotilla de la paz porque estaban condenados por pertenencia a banda terrorista y uno de ellos por intento de asesinato", ha señalado en declaraciones durante su visita al nuevo Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil del Hospital Público José Germain (Leganés).

Ayuso ha lamentado que se esté hablando de este asunto "cuando los problemas auténticos siguen correteando en la calle, en la vida real", por lo que ha optado no seguir dando atención "a la lírica en cuestiones que no resuelven nada y que no están centradas en lo que de verdad pasa en España".

De hecho, no es la primera vez que la presidenta madrileña carga contra la Flotilla. El pasado jueves, durante el pleno de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, Ayuso criticó duramente a la Global Sumud Flotilla cuando ya había sido interceptada por Israel y afeó a la bancada de la izquierda que ya se habían "dado el baño y ahora subvenciones para chiringuitos".

Qué pasa con los activistas españoles de la Flotilla

La Global Sumud Flotilla fue interceptada por Israel antes de que pudieran llegar a la Franja de Gaza. De los 49 activistas españoles que viajaban en la embarcación, entre ellos la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, solo 21 han llegado a España. Todos han denunciado malos tratos por parte de Israel y aseguran que fue "una experiencia muy dura". En declaraciones a los medios de comunicación, Colau afirmó que Israel había incumplido todas las leyes internacionales y que no se había respetado ninguno de sus derechos.

Respecto a los 28 activistas españoles que siguen retenidos en Israel, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha asegurado que volarían este mismo lunes hasta España.