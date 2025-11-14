Ayuso se ausenta de la presentación de la NFL por motivos de salud

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha ausentado este viernes de la presentación oficial de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) en Madrid, que este domingo disputará uno de sus partidos en el estadio Santiago Bernabéu aterrizando por primera vez en España.

Según ha informado el Gobierno regional, la presidenta no se ha recuperado totalmente aún de los problemas de salud que le provocaron una indisposición el pasado domingo durante la misa de la festividad de la Almudena en la capital de España. Ayuso salió de la catedral en ambulancia por una bajada de tensión y pulsaciones.

A la presentación del partido entre los Miami Dolphins y los Washington Commanders sí han asistido el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, en representación de las instituciones gubernamentales.

También han estado los presidentes de las federaciones española y madrileña de fútbol americano, José Luis Soler y Gonzalo Pérez de Castro, y el comisionado de la NFL, Roger Goodle, además de los directivos de ambos equipos.

De Paco ha señalado que Madrid recibe uno de los "mejores espectáculos del mundo" con los "brazos abiertos" y ha puesto en valor que el deporte americano es algo "único, un manantial de ideas, sorpresas y competición".

Este partido lleva protagonizando diferentes eventos en la capital durante toda la semana y servirá también para que vuelvan las actuaciones musicales al Santiago Bernabéu, pues está previsto que durante el descanso actúen Daddy Yankee y Bizarrap.

Ayuso ya tuvo que cancelar su agenda el pasado fin de semana

Ya el pasado domingo, Isabel Díaz Ayuso tuvo que ser hospitalizada durante unas horas después de haber sufrido una indisposición a causa de una fuerte gastroenteritis.

La presidenta de la Comunidad de Madrid abandonó la Catedral de la Almudena en ambulancia después de un mareo durante la misa de celebración del día de la patrona de la capital. Fue dada de alta el mismo domingo.

Ya el sábado canceló su participación en el congreso del PP andaluz en el que salió reelegido Juanma Moreno.