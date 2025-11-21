Ayuso arremete contra Pedro Sánchez por "dinamitar la separación de poderes" y avisa: "Este juego ha llegado demasiado lejos"

En nueve minutos de comparecencia, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vertido críticas durísimas al presidente de la Gobierno, Pedro Sánchez, tras la condena de inhabilitación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Ayuso ha criticado la división y la política de bandos que está llevando a cabo Pedro Sánchez y señala que ha sido él el que se ha sentado en el banquillo en el juicio contra el fiscal general.

Ha planteado que los españoles se enfrentan a la dicotomía entre "autocracia o libertad" y ha insistido en que Sánchez ha dinamitado la separación de poderes.

"Un día histórico para la democracia española"

La presidenta madrileña ha celebrado el fallo que se ha conocido de la condena por parte del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado. Durante una comparecencia en la sede de la Presidencia regional se ha enorgullecido de que el Estado de Derecho funcione calificando de día histórico el 20N en el que el fiscal ha sido condenado "por cometer un delito con el único objetivo de atacar a un adversario político", lo que ha calificado como propio de "una dictadura".

Ayuso ha subrayado que "no es el fiscal general del Estado, sino Pedro Sánchez quien se ha sentado en el banquillo de los acusados. Él mismo afirmó que el fiscal dependía de él y el fiscal ha sido condenado". Ha pedido a Pedro Sánchez que se "quede sólo con su muro" y ha dicho que se teme que ahora el presidente dé algún paso "desquiciado".

Ha señalado que lo que ha calificado como "un ataque del poder del estado a un ciudadano" no puede volver a repetirse y ha lamentado que el Gobierno ponga a su disposición los poderes del estado para defenderse de la corrupción: "Corrupción no se soluciona con más corrupción", ha dicho.

Sánchez ha dinamitado la separación de poderes

Entiende Ayuso que el presidente del Gobierno "ha decidido dinamitar la separación de poderes y erigirse en juez y parte" y por eso pretendió, según la presidenta, imponer la sentencia en mitad del juicio.

Ayuso ha apelado "a la cordura" de todos los españoles de izquierda a derecha se unan "en defensa de su democracia liberal" y de que "nada ni nadie está por encima de las reglas que nos dimos la separación de poderes, la convivencia y el estado de derecho".

"Este juego ha llegado muy lejos"

Ha terminado su discurso advirtiendo de que si Sánchez "quisiera un mínimo a España, lo que debe hacer es asumir de una vez por todas que este juego ha llegado muy lejos" y que España "necesita una nueva etapa de cordura, convivencia, decoro y reputación institucional", porque "nos va la nación en ello".

La resolución del Supremo impondrá también a García Ortiz el pago de una indemnización de 10.000 euros por daños morales a la pareja de la presidenta madrileña, Alberto González Amador, y el abono de las cosas procesales del juicio, incluyendo las de la acusación particular que ejerció este empresario.