Ayuso acusa a Sánchez de "multiplicar" la llegada de migrantes y "desatenderse de ellos: "¡No hay derecho! ¡Ya está bien!"

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha cargado de nuevo contra el Ejecutivo en una semana en la que ha entrado en vigor el real decreto que obliga al cumplimiento del reparto de menores no acompañados.

Carlos Martín

Madrid |

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra el Gobierno presidido por Pedro Sánchez, a quien ha acusado de "multiplicar su llegada -de migrantes- y desatenderse de ellos mientras nos insultan a los presidentes". "Cada día son menores más agresivos", ha aducido. El origen de este nuevo ataque es una publicación del medio digital 'OK Diario' en la que se asegura que un joven marroquí de 17 años, presuntamente, habría violado a una niña de 14 años en el distrito de Hortaleza (Madrid).

"A lo que se suman los cientos de miles de adultos que llegan por Barajas cada año y los campamentos de Sánchez en Madrid", ha continuado la líder del Ejecutivo madrileño, para acabar exclamando: "¡No hay derecho! ¡Ya está bien!". Estos comentarios los ha realizado a través de su cuenta de la red social X.

Este nuevo lanzamiento de reproches se produce en una semana en la que ha entrado en vigor el real decreto por el que las comunidades autónomas tendrán que aceptar el reparto de menores, no acompañados marcado por los criterios propuestos por el Gobierno. Y en la que Canarias y Ceuta han declarado la situación de contingencia migratoria.

