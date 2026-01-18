Ayuso acusa a Sánchez de "atentar ilegalmente" contra la autonomía fiscal de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de "atentar ilegalmente contra la autonomía fiscal de Madrid". En un mensaje en su perfil de X, Ayuso asegura que el Gobierno "oculta" que ocho de cada 10 euros de los madrileños van para el Estado.

"En un alarde del cinismo que le caracteriza, oculta que 8/10 euros del trabajo de los madrileños se lo lleva el Estado para él, arrodillarse ante los independentistas", ha manifestado. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha referido con estas declaraciones a una entrevista que ha dado Sánchez en La Vanguardia, donde ha dicho que el nuevo modelo de financiación "plantea una solución muy importante de elusión y dumping fiscal que está beneficiando a la Comunidad de Madrid".

Sánchez asegura que ninguna comunidad va a decir "no" al nuevo modelo

El líder del Ejecutivo ha pedido "responsabilidad a todas las fuerzas políticas" y ha aseverado que "ninguna comunidad va a decir que no" porque "nadie va a recibir menos de lo que ya recibe". Según Sánchez se trata de un acuerdo entre "fuerzas progresistas" y ha insistido en que van "a sudar la camiseta" para que el modelo se apruebe a lo largo de 2026.

Ayuso, por su parte, ha defendido en numerosas ocasiones el modelo fiscal madrileño como una herramienta para atraer inversión y generar empleo, frente a lo que considera una estrategia del Ejecutivo de Sánchez para limitar la autonomía de las comunidades.

Ayuso ha firmado la 'Declaración de Zaragoza' junto con el resto de barones del PP

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha acudido hoy a Zaragoza junto con el resto de barones del PP y el presidente del Partido, Alberto Núñez Feijóo. Allí han firmado la 'Declaración de Zaragoza', en la que se fijan los principios del acuerdo de financiación propuesto por el PP que entraría en vigor en caso de que Feijóo sea presidente.

Para el PP, el modelo presentado por el Ejecutivo es una "traición a los españoles" y no respeta la igualdad. Feijóo ha criticado que Sánchez lo haya presentado con el "inhabilitado por malversación" y ahora "Ministro de Hacienda", Oriol Junqueras, líder de ERC y que el presidente del Gobierno no haya tenido "ni el pudor" de presentarlo con el president de la Generalitat, Salvador Illa.

Rechazo de todas las comunidades, incluidas las socialistas

Todas las Comunidades Autónomas, excepto Cataluña e incluidas las socialistas Asturias y Castilla-La Mancha, rechazaron el pasado miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) el nuevo modelo porque nace "viciado" del pacto para la legislatura entre el Gobierno y ERC.

Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido el modelo que incrementa el porcentaje de cesión a las CCAA del IRPF desde el 50 al 55% y del IVA desde el 50 al 56,5%, con lo que los recursos del sistema aumentarán en aproximadamente 16.000 millones de euros para el 2027.