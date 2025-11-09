Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Almudena por una "leve indisposición"

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido que abandonar en ambulancia la misa por la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena, por una "leve indisposición", según ha confirmado Onda Cero. Fuentes de su equipo han explicado a Europa Press que se ha optado por la ambulancia por ser el medio "más rápido y seguro".

Esa "leve indisposición" es la misma que le impidiera ayer participar en el Congreso del PP andaluz, cuya asistencia había confirmado días antes.

Ayuso ha llegado a la catedral, donde ha realizado declaraciones a la prensa sobre lo que iba a pedirle a la virgen. Minutos después ha tenido que abandonar la misa.

Ayuso cancela su participación en el congreso del PP andaluz

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP de Madrid tuvo que cancelar por motivos de salud su participación en el congreso del PP de Andalucía que reeligió a Juanma Moreno.

La participación de Díaz Ayuso estaba prevista para este sábado, en la segunda jornada del congreso, en una intervención junto al presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras.