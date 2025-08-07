El Ayuntamiento de Jumilla desmiente la censura de las festividades musulmanes en espacios públicos: "No hemos vetado nada"

El Ayuntamiento de Jumilla, por medio de su teniente de alcalde, Mª Carmen Cruz, ha desmentido las últimas informaciones que apuntaban a que habían aprobado una moción junto a Vox con la intención de prohibir, específicamente, las celebraciones musulmanas en espacios públicos de su localidad, concretamente en el deportivo municipal. Cruz ha sido tajante ante los micrófonos de 'Más Vale Tarde' y ha manifestado que "no hemos vetado nada, no hemos vetado absolutamente nada".

Asimismo, la teniente de alcalde ha explicado que Vox presentó una moción que el PP enmendó y que de los ocho puntos que contenía, tan solo se han aprobado dos. Estos tienen que ver, en primer lugar, con la "promoción de actividades, campañas y propuestas que defiendan nuestra identidad y protejan los valores y manifestaciones religiosos de nuestro país". Mientras que, en segundo lugar, se insta al consistorio a comenzar con los trámites necesarios del reglamento de uso y funcionamiento de instalaciones deportivas municipales con el fin de que sean "exclusivamente" para uso del ámbito deportivo.

Cuestionada por si se podrían entonces celebrar las festividades musulmanas del rezo colectivo del Aid el-Fitr (fin del Ramadán) y el Aid el-Adha (Fiesta del Sacrificio), la teniente de alcalde ha sido taxativa: "Claro", aunque ha señalado que "Jumilla tiene más espacios, ¿eh? ¿Por qué lo centran ahí? ¿Tiene más espacios? Claro, ¿quién ha dicho que se tenga que centralizar ahí? ¿Lo ha dicho alguien? ¿Tiene que ser así porque alguien quiere que sea así? No, efectivamente".

Por tanto, la teniente de alcalde ha matizado que en estos momentos sí se podrían realizar, pero que "una vez que esa normativa esté aprobada no lo podrán hacer", ya que este espacio solo se utilizará con motivos deportivos, por tanto, "si viene la comunidad árabe o si viene la comunidad latinoamericana y quieren hacer un torneo de fútbol o un torneo de baloncesto, por supuesto que tendrán la cesión de las pistas, por supuestísimo".