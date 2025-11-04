El aviso de Rufián a las víctimas de la DANA: "Les pasó a las del 11M y a las del tren del Alvia"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha acudido a la comisión de investigación de la DANA y ha mandado un mensaje de advertencia a los familiares de las víctimas de la DANA ocurrida el 29 de octubre de 2024, al asegurar que "vivirán un intento de criminalización" similar al sufrido por otras víctimas de tragedias en España.

Durante su intervención, Rufián ha pedido a las comparecientes "desconfiar de quienes les digan que no hay que politizar" la catástrofe y ha recalcado que "todo es política". "Es política quedarse o no en un restaurante mientras tu gente se ahoga, o ir a un centro de control para intentar salvarla", ha expresado.

"Intentarán vincularlas con algún partido político"

El dirigente republicano ha recordado que lleva "diez años" participando en comisiones similares y que "siempre ocurren dos cosas": la primera, que los representantes del Partido Popular "dicen que no hay que hablar de política"; y la segunda, que "se criminaliza a las víctimas". "Le pasó a una tal Pilar Manjón de forma salvaje y miserable en el 11M. Le pasó a las víctimas del tren de ALVIA de Galicia. Y les pasará a ustedes", ha subrayado y ha prometido que su grupo parlamentario "denunciará y señalará" cualquier intento de deslegitimarlas.

Rufián también se ha dirigido directamente a Rosa Álvarez, la primera compareciente, para preguntarle "qué necesitan concretamente" y "qué quieren que se pregunte a los responsables". A su juicio, lo ocurrido en la DANA "tiene nombres y apellidos" y "hay responsabilidades, incluso homicidas y penales".

El portavoz de ERC ha cargado contra la actuación del Gobierno valenciano, encabezado por Carlos Mazón, al que ha reprochado "su gestión desde el minuto cero" y "su discurso miserable tras la tragedia". "Presentarse en un funeral en el que los familiares le pedían que no lo hiciera, como si fuera un psicópata", ha señalado Rufián en tono especialmente duro.

El dirigente catalán ha concluido su intervención garantizando que su partido "intentará ayudar a las familias, acompañarlas e incomodar si hace falta, aunque eso tenga un coste político".