El aviso de Junts a Pedro Sánchez: "Habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar de la hora del cambio"

La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha avisado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de que "se debería hablar menos de cambios horarios y empezar a hablar de la hora del cambio".

Durante su turno de pregunta dirigida al presidente del Gobierno, Nogueras ha asegurado que "hay mucha gente que está hasta las narices de no llegar a fin de mes" mientras los autónomos tienen que cerrar sus negocios, a lo que Sánchez ha contestado que su Gobierno ha sido el que más ha hecho por este colectivo en toda la democracia.

Nogueras ha comenzado su intervención diciéndole a Sánchez que "ya no no le sirve envolverse en la bandera palestina y ahora lo hace en la del cambio horario". Entiende la portavoz de Junts que "así no se habla de lo que realmente hace perder el sueño a muchas personas" como lo son la situación de los autónomos y la vivienda.

Considera que existe malestar en la ciudadanía por "no llegar a fin de mes" mientras el dinero público se va "a pagar rescates de las estrellitas de la flotilla, a financiación ilegal de partidos, a prostitución, a fiestas, o a pagar favores de algunos medios de comunicación".

Entre otras preguntas, Nogueras ha interpelado al presidente sobre "¿cuántos autónomos son perseguidos por ustedes para que devuelvan las ayudas que recibieron durante la covid? ¿Cuántos autónomos tendrán que bajar sus persianas si siguen ahogándoles subiéndoles las cuotas y con impuestos? ¿Cuántos pisos públicos han construido en Cataluña?"

Sánchez defiende su gestión

En su respuesta, Sánchez ha defendido su propuesta de no cambiar la hora enmarcándola en lo que llama "la política útil" y ha dicho no entender por qué lo rechazan cuando hay una resolución del Parlamento Europeo y encuestas que lo respaldan. Respecto a los autónomos, el presidente defiende que su Ejecutivo "ha hecho más por los trabajadores autónomos que cualquier Gobierno de la historia de la democracia" y aporta como dato que "hoy hay más prestaciones sociales a los autónomos que cuando gobernaba la derecha.

Respecto a la vivienda, el presidente ha defendido la política de su Gobierno que ha permitido, según ha resaltado, el aumento de un 63% la construcción de viviendas de protección oficial.

Niega financiación ilegal en el PSOE

El presidente del Gobierno ha contestado a la portavoz de Junts tras su habitual enfrentamiento de los miércoles con Alberto Núñez Feijóo, en el que el líder de la oposición le ha preguntado si hay financiación ilegal en el PSOE y Sánchez le ha respondido rotundamente que "no".

Feijóo le ha preguntado a este respecto después de la providencia del juez Leopoldo Puente en la que ha citado a declarar como testigos al exgerente del Partido Socialista y a una trabajadora de la secretaría del Organización para que aclaren los pagos en metálico que no se corresponden con las cuentas presentadas por el partido y que figuran en el último informe de la UCO relacionado con el caso Koldo.