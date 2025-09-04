El avión de Sánchez sufre una avería que le obliga a regresar a Madrid

Una avería en el avión presidencial ha obligado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a cancelar su participación en la reunión que iba a mantener este jueves en París con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y otros líderes europeos, según han confirmado a Europa Press fuentes de Moncloa.

Sánchez se conectará finalmente por videoconferencia a la reunión de líderes de la 'coalición de voluntarios' en la que se iba a discutir sobre las garantías de seguridad a brindar a Ucrania en caso de un acuerdo de alto el fuego con Rusia, han precisado las fuentes.

En la cita de este jueves en París iban a participar entre otros el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedich Merz, el primer ministro británico, Keir Starmer, así como con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, mientras que estaba previsto que otros líderes europeos se conectaran por videoconferencia, como finalmente hará Sánchez.

Una cumbre clave

Esta cumbre de la capital gala es clave para seguir coordinando el apoyo internacional a Ucrania frente a la invasión rusa, en un momento que se habla de negociaciones para acabar con el conflicto. A la cita también acudirán líderes como el presidente francés, Emmanuel Macron, y el ucraniano, Volodímir Zelenski.

Sánchez se reunió el pasado miércoles en Londres con el primer ministro británico, Keir Starmer, para firmar un acuerdo bilateral de colaboración estratégica entre ambos países en varios ámbitos, reforzando así las relaciones bilaterales.

Qué es la coalición de voluntarios por Ucrania

La Coalición de Voluntarios por Ucrania agrupa a unos treinta países aliados de este país, entre ellos la UE, Canadá, Japón y Australia. La reunión servirá para evaluar los progresos en las garantías de seguridad para Ucrania y definir una estrategia colectiva de presión sobre Rusia, en un formato híbrido con presencia física y videoconferencia.

Durante el encuentro, presidido por Macron y Starmer, se analizarán las consecuencias del rechazo ruso a la paz y la importancia de alcanzar un alto el fuego, considerado esencial para la estabilidad de la región. La responsabilidad principal para lograrlo recae en EEUU, según fuentes del Elíseo.

Este foro ha consolidado su papel como espacio estratégico para coordinar la respuesta internacional ante la crisis ucraniana. El Gobierno español considera esta reunión una oportunidad clave para reafirmar su compromiso con la defensa del orden internacional y la paz en Europa.