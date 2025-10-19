Autónomos, vivienda o inmigración: todas las propuestas de Feijóo para atraer a las clases medias y distanciarse de Vox

Para el Partido Popular, las clases medias son las "grandes olvidadas" del Gobierno de Pedro Sánchez y por eso, su líder, Alberto Núñez Feijóo está desplegando un amplio abanico de propuestas destinadas a atraer a este grupo de la población. Entre ellas, vivienda, inmigración, conciliación o autónomos para convencer a los votantes.

La estrategia de los 'populares' busca evidenciar que son un "partido de Gobierno", a diferencia de Vox (que no tiene capacidad de gestión) y prueba de ello son los planes de vivienda, inmigración, conciliación ya presentados, y el futuro destinado a los autónomos. Según ellos, son "temáticas transversales" que afectan a amplias capas de la población.

La "frustración" de las clases medias

Fuentes 'populares' han explicado a Europa Press que se han marcado como objetivo atraer a los votantes de clase media que han visto no sólo cómo su capacidad de gasto mensual "ha decrecido notablemente", sino también su "colchón económico": "Antes unapareja que cobraba en torno a 35.000 euros vivía bien, pero ahora se encuentra con una subida de la vivienda, de la cesta de la compra y de los impuestos. Y además, los sueldos no suben".

Para el PP, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha dedicado en los siete años que lleva en Moncloa a "penalizar" y "esquilmar" a la clase media con "constantes subidas de impuestos" y "sin soluciones" a problemas como el de la vivienda o el de la inmigración, lo que ha provocado una "desafección creciente".

"La sensación de frustración de esos ciudadanos es mayor ahora cuando ven que el dinero en el PSOE se distribuía en sobres e iba para 'sobrinas' y fiestas", aseguran, en alusión a los casos de presunta corrupción que afectan a cargos socialistas. "Pagas más y va destinado a los de abajo, que no hacen nada, o a los de arriba, que se lo llevan crudo", resumen las mismas fuentes.

Las propuestas de Feijóo

El líder del PP, que presentó hace cinco días su propuesta en materia migratoria, prepara ahora su plan de autónomos, después de que el Gobierno haya presentado una propuesta que recoge subidas de cuotas de manera progresiva para este colectivo en el periodo 2026-2031.

En 'Génova' insisten en que en un contexto de precios altos, vivienda cara e impuestos al alza pero con sueldos que no suben, "la sensación que tienen millones de españoles es que la diferencia entre trabajar mucho y cobrar poco o no trabajar nada y cobrar algo es muy pequeña".

Medidas para autónomos

Su 'Plan Integral para el Autónomo' lo pondrá en marcha cuando llegue al Gobierno. Aunque presentó ya algunas medidas, que se concentran en tres puntos clave:

Bajar los impuestos: Feijóo ha anunciado que aquellos autónomos con ingresos anuales inferiores a 85.000 euros anuales estarán exentos de pagar el IVA. "No podemos seguir pagando más que nunca y teniendo dificultades a final de mes. Bajar los impuestos será una realidad cuando lleguemos al Gobierno".

Feijóo ha anunciado que aquellos autónomos con ingresos anuales inferiores a 85.000 euros anuales estarán exentos de pagar el IVA. "No podemos seguir pagando más que nunca y teniendo dificultades a final de mes. Bajar los impuestos será una realidad cuando lleguemos al Gobierno". Reducir la burocracia: para el líder popular, los autónomos no pueden seguir pasando más tiempo haciendo papeleo que trabajando. Por ello, ha propuesto que la declaración del IVA se haga una vez al año, en lugar de una vez al trimestre como ahora.

para el líder popular, los autónomos no pueden seguir pasando más tiempo haciendo papeleo que trabajando. Por ello, ha propuesto que la declaración del IVA se haga una vez al año, en lugar de una vez al trimestre como ahora. Garantizar el relevo generacional: Feijóo ha puesto el foco en los negocios familiares que tienen que cerrar por falta de continuidad. Por ello, ha planteado ampliar la figura del autónomo no colaborador a los no familiares en caso de sucesión; el autónomo y el aprendiz pagarán una cotización conjunta en los cinco años previos a la cotización. Además, va a poner en marcha el contrato "autónomo forma", un contrato con el que tendrá las ventajas de aprendiz sin la burocracia del contrato de formación.

Vivienda

El presidente del PP anunció una batería de medidas destinadas a que los jóvenes pudiesen optar a una vivienda. Entre ellas, destacan las siguientes:

'Hucha hogar joven': una deducción del 20% en el IRPF a las aportaciones que hagan los menores de 40 años --un máximo de 2.000 euros al año-- y, además, les servirá para que el Estado les avale luego con la misma cantidad que hayan ahorrado. "La hucha hogar funcionará como un sistema de ahorro para los jóvenes hasta cumplir los 40 años . Podrán aportar 2.000 euros cada año hasta un máximo de aportación de 40.000 y a esos 40.000 le activaremos una deducción del 20% en el impuesto de la renta. Y, por tanto, con esos 40.000 euros de ahorro se ahorrarán otros 8.000 euros en impuestos", explicó el líder del PP.

--un máximo de 2.000 euros al año-- y, además, les servirá para que el Estado les avale luego con la misma cantidad que hayan ahorrado. "La hucha hogar funcionará como un . Podrán aportar en el impuesto de la renta. Y, por tanto, con esos 40.000 euros de ahorro se ahorrarán otros 8.000 euros en impuestos", explicó el líder del PP. Deducción en el IRPF del 15% por el alquiler.

del 15% por el alquiler. Bonificación del 100% del impuesto de donaciones de familiares para la compra y el alquiler.

del 100% del impuesto de donaciones de familiares para la compra y el alquiler. Bajada del Impuesto de Transmisiones al 4% en las CCAA donde gobierna el PP.

en las CCAA donde gobierna el PP. Exención progresiva del IRPF durante los cuatro primeros años de vida laboral.

Inmigración

Feijóo presentó el nuevo modelo migratorio de su formación con la llamada 'Declaración de Murcia', un documento de 16 páginas que firmaron todos sus barones autonómicos. Este plan plantea implementar un nuevo visado por puntos, como el de Canadá o Australia, para controlar la entrada de migrantes que quieran trabajar en sectores sin mano de obra, que se adapten "mejor" la cultura española y que procedan de terceros países que colaboren con la política migratoria de un eventual Gobierno del PP.

El visado por puntos propone que se prime la entrada de los inmigrantes con las siguientes características:

Los que vengan a trabajar "en sectores donde haya falta de mano de obra"

Los que conocen mejor "nuestra cultura"

Los que tienen "mayor capacidad de integración"

Los que provengan de países que asuman el "compromiso" de la política migratoria de un eventual gobierno del PP. "Si los países de origen nos ayudan a poner orden, serán recompensados; y si incentivan el desorden, evidentemente no tendrán visado las personas que vengan de esos países", explicó Feijóo.

El PP planteó "tolerancia cero" con los delincuentes, aunque rechazó las deportaciones masivas. Feijóo aseguró que, con un Gobierno del PP, "los delitos graves implicarán automáticamente que se pierda el derecho a la residencia", un escenario que también se dará con los delincuentes reincidentes, aunque sus actitudes "sean leves".

Además, Feijóo también propuso que la percepción de ayudas públicas se ligue a "la búsqueda activa de empleo" para evitar que las subvenciones no sean "el único medio de vida de la gente que llega a España".

Voto útil al PP

Tanto 'Génova' como barones autonómicos del PP confían en que habrá "voto útil" a Feijóo cuando se abran las urnas en unas elecciones generales. Su pronóstico, según razonan, es que entonces bajará el "suflé" de Vox que en este momento recogen las encuestas.

El propio Feijóo se ha mostrado convencido públicamente de que habrá muchos votantes de Vox que en el momento de la urna "decidan una papeleta azul" que garantice el cambio de Gobierno, de forma que "probablemente no cojan la papeleta verde".

Además, frente a "los incumplimientos" de Sánchez y la estrategia que, según los 'populares', ha puesto en marcha el PSOE centrada en trasladar la idea de que Vox puede adelantar al PP, en 'Génova' se afanan en subrayar que Feijóo cumple lo que promete.

Como ejemplo de ello, citan la trayectoria de Feijóo en Galicia, donde fue "mejorando" resultados en las urnas progresivamente tras cumplir su programa electoral. "Tiene un legado de cumplimiento. La gente que le ha visto gobernar, cada vez le ha votado más. Y si se votara mañana en unas generales, también mejoraría los resultados de las elecciones de 2023", argumentan.