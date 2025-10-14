Aumenta la brecha entre PP y Vox con un inédito intercambio de golpes entre Feijóo y Abascal: "Miran a Vox por el retrovisor"

Las últimas encuestas confirman una tendencia clara. Vox crece, y esa subida puede tener un damnificado claro. El Partido Popular. El enfrentamiento entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal es ya evidente. Ambos líderes han llegado a un punto de desencuentro nunca antes visto, y así lo reflejan sus declaraciones.

El detonante fue la ausencia del líder de Vox en los actos institucionales del 12 de octubre. Feijóo criticó abiertamente que Abascal optara por no acudir a la recepción oficial y al desfile militar del Día de la Hispanidad para manifestarse “en la calle con la gente”.

“El Día de la Hispanidad hay que estar con el jefe del Estado, con el Rey y con el Ejército español. Quien no ha venido tendrá que explicarlo”, afirmó el presidente del PP en Espejo Público.

Pero su siguiente intervención es la que encendió especialmente a Abascal: “Es verdad que tradicionalmente no vienen los partidos independentistas, no viene Bildu, y sorprendentemente, tampoco ha venido el líder del tercer partido de España”, añadió.

La respuesta de Abascal

Las palabras del dirigente gallego desataron la respuesta inmediata del de Vox: “¿Que me comparen con Bildu? A mí se me debe de haber dado un golpe en la cabeza, porque no lo entiendo”, replicó.

Feijóo reprochó a Vox “mentir” al acusar al PP de pactar con el PSOE y denunció la existencia de una “pinza” entre la formación de Abascal y los socialistas. “A Vox le sobran protestas y le faltan propuestas. La pinza del Partido Socialista y de Vox ya empieza a ser conocida”, afirmó.

Abascal devolvió el golpe con ironía: “La única pinza con la que estoy preocupado es con la que tienen muchos votantes del Partido Popular en la nariz, estafados por el señor Feijóo con la idea del voto útil”. Según el líder de Vox, el PP “lleva demasiado tiempo obsesionado con Vox en lugar de centrarse en echar a Pedro Sánchez”. Y deslizó, metafóricamente, esa tendencia de las últimas encuestas: “Hay algunos que solo miran las encuestas y, en vez de mirar al frente, miran por el retrovisor a Vox. Está bien mirar por seguridad, pero si miras todo el rato por el retrovisor, te puedes estrellar”.

Feijóo busca atraer al votante de Vox apelando al “voto útil” y defendiendo un PP “centrado, moderado y de gobierno”. “Esto va de continuidad o de cambio. Queremos gobernar en solitario y pasar página de un tiempo político agotado”, insistió.

Pese a las tensiones, Feijóo aseguró que la relación personal con Abascal sigue siendo “cordial” y reveló que hablaron en junio, aunque admitió que “no es constructivo” que Vox promueva querellas contra dirigentes populares como Juanma Moreno o Alfonso Fernández Mañueco.

El choque llega en un momento delicado, con las encuestas apuntando a una ligera subida de Vox y a un PP que busca reforzar su hegemonía en la derecha de cara a las próximas elecciones autonómicas en Castilla y León y Andalucía. En Génova confían en obtener “dos victorias claras” y “gobernar en solitario”, mientras Vox insiste en que su crecimiento demuestra que “cada vez más españoles quieren un cambio real y no un relevo maquillado”.