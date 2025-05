La Audiencia de Valencia respalda a la jueza de la DANA y rechaza investigar a la delegada del Gobierno

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha confirmado las decisiones adoptadas por la jueza Nuria Ruiz Tobarra, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, en relación con la investigación penal sobre la DANA que azotó la provincia el pasado 29 de octubre, causando 228 fallecidos.

Entre las resoluciones ratificadas, destaca la inadmisión de la querella presentada por la asociación ultracatólica Hazte Oír contra la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. La Audiencia ha considerado que no existen fundamentos legales para atribuirle responsabilidad penal, ya que la competencia en materia de protección civil recae en la Generalitat Valenciana.

Asimismo, el tribunal ha respaldado otras decisiones de la instructora, como la exclusión de los daños materiales de la investigación penal, al no considerarse penalmente relevantes, y la exigencia de una fianza de 6.000 euros a la asociación Liberum para ejercer la acción popular. También ha confirmado que varios ciudadanos no pueden ejercer la acusación particular si no han resultado lesionados ni tienen fallecidos entre sus familiares, aunque hayan sufrido daños materiales.

La Audencia no ve delito

La Audiencia ha descartado la existencia de indicios de delitos de omisión del deber de socorro o de prevaricación administrativa por omisión en relación con la actuación de Bernabé. Además, ha señalado que la competencia durante la emergencia correspondía al Gobierno valenciano y no a la delegada del Gobierno.

Estas decisiones se suman a las ya adoptadas por la jueza Ruiz Tobarra, quien ha centrado la investigación en la actuación de la administración autonómica durante la emergencia. En un auto anterior, la magistrada denunció una "gravísima inactividad con resultado mortal" por parte de la Generalitat Valenciana, destacando la ineficacia del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) durante la crisis.

Con esta resolución, la Audiencia Provincial de Valencia cierra la puerta a la investigación penal de Pilar Bernabé en el marco de la causa por la DANA, reafirmando que la responsabilidad en la gestión de la emergencia recae en las autoridades autonómicas.