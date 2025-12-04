La Audiencia rechaza que el juez Peinado investigue al delegado del Gobierno en Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado que el juez Juan Carlos Peinado, que instruye la causa contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, investigue al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por presunta malversación.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, los magistrados estiman los recursos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado contra la decisión del juez -dictada en mayo- de imputar a Martín por su posible participación en la contratación y conocimiento del trabajo de la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, cuando él era secretario general de la Presidencia del Ejecutivo (entre 2021 y 2023).

Esta resolución de la audiencia madrileña aboca al archivo de la causa contra el delegado del Gobierno en Madrid.

El magistrado admitió una querella de Vox que ahora los magistrados de la audiencia madrileña rechazan, al entender que no hay "el más mínimo indicio" de que Martín, cuando ocupó ese cargo, participase en una presunta desviación de las funciones que debía cumplir Cristina Álvarez.