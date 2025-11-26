CUENTAS DEL PSOE

La Audiencia Nacional reclama al PSOE la documentación de los pagos en metálico de 2017 a 2024 y sus justificantes

El juez de la Audiencia Nacional que investiga las cuentas del PSOE requiere al Partido Socialista Obrero Español para que facilite toda la documentación en relación a pagos en metálico.

P. L. | Agencias

Madrid |

La Audiencia Nacional reclama al PSOE la documentación de los pagos en metálico de 2017 a 2024 y sus justificantes
Fachada de la sede del PSOE durante el seguimiento de la jornada electoral en la sede federal del PSOE el 28 de mayo de 2023 | Europa Press

El pasado seis de noviembre, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, abrió una pieza separada para investigar los pagos en metálico que el PSOE hizo al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y a su asesor Koldo García tras recibir el auto que le remitió al respecto su compañero del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

Falta de sintonía entre el dinero en metálico y las liquidaciones

Ahora, el juez requiere al PSOE que facilite toda la documentación en relación a pagos en metálico y documentos durante el período 2017-2024. El juez trata de investigar la falta de sintonía entre el dinero en metálico que se sabe que entregó el partido a Ábalos y Koldo y las liquidaciones presentadas por el PSOE.

En un informe de la UCO, que el juez Leopoldo Puente remitió a Ismael Moreno, se revelaba los pagos en metálico y la empresaria Carmen Pano aseguró en su declaración ante el juez que había llevado dinero en bolsas a la sede de Ferraz.

En la documentación enviada también se incluían las declaraciones prestadas por el exgerente del PSOE y de una empleada que se encargaba de entregar esas cantidades en efectivo.

El juez del Supremo, Leopoldo Puente, entendió que había asuntos que no habían quedado "despejados" sobre estos pagos y tampoco había explicación "suficiente" del origen de las cantidades en metálico de las que el partido político disponía en su propia sede para hacer frente a las compensaciones de gastos.

Qué reveló el informe de la UCO

El informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil reveló que José Luis Ábalos y Koldo percibían liquidaciones de gastos en efectivo por parte del PSOE y pese a que en algunos casos sí existía una correlación entre los mensajes que apuntan a entregas de dinero y las liquidaciones de gastos registradas por el partido, en otros "no se ha podido confirmar dicha correspondencia, quedando las cantidades entregadas reflejadas únicamente en las conversaciones recuperadas" entre ambos.

