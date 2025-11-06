La Audiencia Nacional abre causa penal para investigar las cuentas del PSOE

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso Koldo, Ismael Moreno, ha abierto una pieza separada para investigar los pagos en metálico que el PSOE hizo al exministro de Transportes José Luis Ábalos y a su asesor Koldo García tras recibir el auto que le remitió al respecto su compañero del Tribunal Supremo Leopoldo Puente.

Se trata de investigar la falta de sintonía entre el dinero en metálico que se sabe que entregó el partido a Ábalos y Koldo y las liquidaciones presentadas por el PSOE.

La decisión del juez de la Audiencia Nacional llega tras remitirle el juez del Supremo Leopoldo Puente el informe de la UCO que revelaba estos pagos en metálicos y también las declaraciones de la empresaria Carmen Pano en las que aseguraba que había llevado dinero en bolsas a la sede de Ferraz.

En la documentación enviada también se incluyen las declaraciones prestadas por el exgerente del PSOE y de una empleada que se encargaba de entregar esas cantidades en efectivo. Puente entendió que había asuntos que no habían quedado "despejados" sobre estos pagos y tampoco había explicación "suficiente" del origen de las cantidades en metálico de las que el partido político disponía en su propia sede para hacer frente a las compensaciones de gastos.

El magistrado adjunta igualmente la parte del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del pasado 8 de octubre que analiza los hechos, así como la información facilitada por el PSOE sobre dichos pagos.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 ha acordado dar traslado al Ministerio Fiscal y a las partes personadas en la causa de la apertura de la pieza separada y de la documentación.

