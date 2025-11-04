La Asociación Víctimas Mortales Dana no se conforma con la dimisión de Mazón: "A prisión"

A las víctimas de la DANA "no las mató el clima", sino "la mala gestión". La presidenta de la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, Rosa María Álvarez Gil, ha apuntado directamente a la actuación de la Generalitat Valenciana, y en particular de Carlos Mazón, durante la DANA del 29 de octubre de 2024.

Álvarez, que perdió a su padre, Manuel, de 80 años, en la tragedia, ha comparecido "con el mismo deseo firme de verdad, justicia y reparación" que anima a todas las familias afectadas. No olvida, y así lo ha señalado, que la comisión parlamentaria "nació a pesar de los votos en contra de algunos partidos", aunque agradece que las víctimas fueran las primeras en ser escuchadas: “Eso nos hace recuperar la confianza en las instituciones”.

"No se podía evitar la DANA, pero sí salvar vidas"

"Llegamos aquí 371 días después de esa DANA, de una DANA que no se podía evitar", ha asegurado. Sin embargo, deja claro que los políticos debieron "decirnos a nosotros cómo salvar nuestras vidas, cómo ponernos a salvo".

Álvarez ha valorado la dimisión de Mazón como un "alivio moral y una victoria social", aunque "no es suficiente". "El máximo responsable de nuestra desgracia ya no representa un pueblo que se puso en pie para ayudar a los que estábamos en el suelo, heridos y muertos. Pero esto no ha terminado", ha subrayado.

Para la portavoz de las víctimas, la dimisión del dirigente popular "es la prueba irrefutable de que las personas pequeñas, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo". Y lanzó un mensaje contundente: "Si el "Mazón dimisión" se ha hecho realidad, ahora nos queda el segundo paso: "Mazón a prisión. Estamos más cerca".

El expresidente registró su dimisión por escrito en Les Corts Valencianes a las 15:24 horas del lunes, quedando como president en funciones. El PP dispone ahora de dos meses y medio para negociar con Vox la investidura de un nuevo jefe del Consell. Si no hubiera acuerdo, se convocarían elecciones autonómicas.