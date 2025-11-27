Así ha sido la llegada de José Luis Ábalos y Koldo García a la prisión de Soto del Real

José Luis Ábalos y su ex asesor, Koldo García, han ingresado en la tarde de este jueves en la prisión de Soto del Real (Madrid) después de que el juez Leopoldo Puente haya acordado la prisión provisional, comunicada y sin fianza por presuntas comisiones irregulares en contratos de mascarillas durante la pandemia.

Han llegado juntos, pasadas las 18:00 horas, en un furgón de la Guardia Civil que les ha trasladado directamente desde los calabozos de la Audiencia Nacional, donde han declarado esta misma mañana en la vistilla.

El juez Puente ha atendido así a las peticiones de la Fiscalía, que solicita 24 años de cárcel para el exministro y 19 y medio para el que fuera su asesor. Las acusaciones populares piden 30 años para ambos.

Considera que existen "numerosos indicios racionales de criminalidad" y que el posible riesgo de fuga resulta "extremo" y "máximo", por lo que ha decidido el ingreso de ambos en prisión preventiva.

Koldo García tendrá que salir de allí este viernes para volver a la Audiencia Nacional, donde declarará también en el marco de la investigación sobre los contratos de mascarillas, PCR y test de antígenos por parte del Gobierno canario.

Primera reacción del PSOE

Las primeras reacciones del PSOE no han tardado en llegar y desde el partido tratan de desvincularse de Ábalos, Koldo y la trama. Subrayan que el exministro fue expulsado del partido y que ahora es diputado del Grupo Mixto.

Niegan, además, que el partido haya mantenido ninguna conversación con él en las últimas horas, ni con Santos Cerdán desde que saliera de la misma cárcel hace unos días tras cinco meses en prisión preventiva.