CONFLICTO PALESTINO-ISRAELÍ

Así es el 'Furor' P-46: el patrullero que España envía a escoltar a la Global Sumud

Estos son los detalles del barco que Pedro Sánchez anunció que viajaría junto a los activistas que llevan ayuda humanitaria a Gaza.

Carlos Martín

Madrid |

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado miércoles que España enviaría un buque para escoltar a la flotilla Global Sumud que se dirige a Gaza y que a bordo lleva a personalidades como la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o la activista climática Greta Thunberg. Dicho y hecho, este mismo jueves el 'Furor P-46' zarpa desde Cartagena para salvaguardar su derecho a navegar por el Mediterráneo "en condiciones de seguridad".

Estos son los detalles del Furor P-46

El barco elegido por la Marina se trata de un patrullero de altura que tiene capacidad para 51 personas, y que está armado con un cañón Oto Melara de tres pulgadas y dos ametralladoras MK-38 Mod.2 de 25 milímetros, según ha informado el diario 'ABC'. Además, cuenta con 93,90 metros de eslora y tiene una velocidad máxima de 22 nudos.

La flota Global Sumud partió desde sus respectivos puertos entre finales de agosto y principios de septiembre. Concretamente, desde Barcelona lo hicieron el 31 de agosto. Sin embargo, el contingente español registró algunas condiciones meteorológicas que obligaron a volver a puerto a algunos navíos. Además, en distintas ocasiones, han denunciado ataques de drones que les lanzan explosivos y sustancias corrosivas.

