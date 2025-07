Así le explica Tellado a Alsina el "error" de Mazón al no pedir la declaración de emergencia: "Actuó de buena fe y el Gobierno de mala"

Carlos Alsina y el secretario general del PP, Miguel Tellado, han mantenido un intercambio tenso de declaraciones sobre la dana que arrasó la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre. Tellado ha acusado al Gobierno de "actuar de mala fe" y ha asegurado que si él hubiera sido el presidente de la Generalitat "sí habría pedido la declaración de emergencia".

Miguel Tellado ha defendido que Carlos Mazón continúa en el cargo porque "así lo han votado los valencianos" y porque ha vinculado su continuidad a la reconstrucción. "Ha reconocido errores, mientras que no he escuchado a nadie del Gobierno hacerlo". Preguntado por Carlos Alsina por esos errores, Tellado ha desviado el foco hacia la gestión del Gobierno central porque, aunque Mazón ha dicho que "probablemente las cosas podrían haber hecho mejor, el Gobierno no colaboró desde el primer momento".

En ese instante, el presentador de 'Más de uno' le ha recordado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se personó en las zonas afectadas solo dos días después del desastre y que Mazón le agradeció "la celeridad" de la reacción, algo que Tellado ha justificado con que se trataba de una "situación grave" y que el President mantuvo una "relación de cordialidad porque lo que hacía falta es que Generalitat y Gobierno trabajaran de la mano".

El ministro del Interior no declaró la emergencia nacional porque el Gobierno de la Generalitat es de otro color político

Además, ha resaltado que mientras Mazón le agradecía al Ejecutivo, lo que hacía el Gobierno era "contratar publicidad en redes sociales para atacarle". Asimismo ha expresado que no va "a olvidar nunca" que mientras que el PP pidió la suspensión de un pleno, al Gobierno de España le preocupaba más la renovación del Consejo de RTVE.

Tellado ha reconocido que los medios de la Generalitat eran "insuficientes" y Alsina le ha reprochado que "en su mano estaba pedir más", un comentario que el secretario general del PP ha obviado. Miguel Tellado sí ha recordado que Pedro Sánchez dijo "si necesitan ayuda que la pidan", algo que en su opinión significa "aceptar la renuncia expresa a hacer lo que está en tu mano.

"El ministro del Interior pudo decretar la emergencia nacional y no lo hizo", en palabras del secretario general, porque el Gobierno de la Generalitat "es de otro color político".

El Gobierno de España actuó de mala fe

En este momento Alsina le ha preguntado si no fue un "error" que Mazón no pidiera al Gobierno la declaración de emergencia y todos los recursos necesarios. Tellado ha reconocido que si él fuera el presidente de la Generalitat "sí lo habría pedido", pero que Mazón no lo hizo porque "pensó que el Gobierno actuaría con todos los medios sin pedirlo formalmente. El Gobierno actuó de mala fe, dejó solo a los valencianos por no apoyar a un gobierno de otro color", ha sentenciado.

Alsina ha calificado de "negligencia" la decisión de Mazón de "esperar a que el Gobierno de España mandara los recursos" y no declarar la emergencia tras el "desastre mayúsculo" de la dana, mientras que Tellado ha vuelto a atacar al Gobierno porque "quien tenía que advertir, no lo hizo".

Aunque el presentador de Onda Cero le ha aclarado en que declarar la emergencia era "una vez que estaba a la vista lo que había pasado", el secretario general ha reiterado que "el Gobierno dejó solo a la Generalitat". La realidad es que el Gobierno actuó de mala fe", ha concluido.