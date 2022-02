Así es el contrato que ha desatado la guerra en el Partido Popular

En el centro de este investigación estaría un contrato directo de 1,5 millones de euros otorgado en abril de 2020 por la Comunidad de Madrid a la empresa Priviet Sportive, S.L. para comprar mascarillas FFP2 y FFP3, que estaría relacionado con el entorno de la presidenta madrileña y en concreto, con su hermano, Tomás Díaz Ayuso. Dicho contrato se adjudicó el pasado 1 de abril de 2020 para obtener 250.000 mascarillas que se destinarían al pabellón 10 de IFEMA. El contrato no se hizo público hasta el 10 de junio de 2020.

Según informa el diario ABC, en la cúpula de Génova sostienen que gracias a ese contrato, el hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid cobró 280.000 euros de comisión por mediar el contrato, aunque no tienen suficientes pruebas para llevarlo ante la Fiscalía.

Para llegar al acuerdo las partes se acogieron al procedimiento de urgencia. Esta es una vía que la Ley de Contratos contempla para tres supuestos: acontecimientos catastróficos, situaciones que supongan grave peligro y necesidades que afecten a la defensa nacional. Este tipo de contrato se adjudican de forma rápida, sin expediente y con poca trasparencia.

Ayuso niega cualquier irregularidad

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, defiende que "no ha habido contratación irregular" con personas de su entorno en el asunto por el que ella habría sido investigada por una empresa de espionaje desde la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS).

"Como yo no he hecho nada ni he adjudicado nada a mi entorno, doy por respondida su pregunta", ha declarado Ayuso en el pleno de la Asamblea de Madrid. "Jamás un solo madrileño va a ver que un solo minuto desde que estoy al frente de la Comunidad de Madrid se ha dedicado ni para beneficiarme yo ni para beneficiar a nadie de mi entorno", ha sentenciado Ayuso que ha añadido que ya que no han podido acabar con ella han ido a por lo más importante que tiene alguien, su familia.

"Son acusaciones gravísimas, casi delictivas, contra el presidente del PP y toda la dirección nacional de la formación", ha asegurado el secretario general del PP, Teodoro García Egea que ha negado cualquier tipo de investigación con detectives a la presidenta. “En septiembre recibimos información sobre un supuesto cobro de comisiones. Desde la absoluta confianza en la honorabilidad de las personas a las que la información implicaba, mi obligación era cerciorarme de la verdad con el protocolo habitual”, ha señalado.

El contrato para la compra de Mascarillas con Priviet Sportive S.L. | C.M. Contrato de la Comunidad de Madrid con Priviet Sportive S.L. | C.M.

El PP admite sospechas pero no la investigación

Sin embargo, la información de El Mundo apunta al intento de contratar detectives para investigar a la familia de Ayuso y obtener información de los datos bancarios y fiscales de su hermano Tomás. La presidenta madrileña se habría enterado de estos movimientos y en ese momento Génova atribuyó la responsabilidad de la investigación a una empresa pública del Ayuntamiento de Madrid, Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS).

El PP admite que no tiene pruebas sobre la presunta corrupción de la presidenta, pues de lo contrario habrían acudido a la Fiscalía, pero creen que sus sospechas quedan confirmadas por la comparecencia sin preguntas de Ayuso.

Desde Génova no aclaran si el expediente abierto este jueves contra Ayuso puede derivar en su expulsión del partido. Y ante la pregunta de qué ocurrirá a partir de ahora admiten que no lo saben.

Dimisión de Carromero

Entretanto en Cibeles, Martínez-Almeida ha comparecido ante los medios, pero advirtiendo de que lo hacía en calidad de alcalde y no como portavoz nacional del PP. Según el regidor, sus pesquisas dieron como resultado que nunca existió encargo ni pago alguno de ese supuesto espionaje. Ante cualquier novedad en el futuro el alcalde ha avisado: "No vamos a permitir en ningún caso, de ninguna manera, que el Ayuntamiento (de Madrid) pueda ser utilizado con fines espurios y partidistas".

Y si aparecen pruebas de que ese uso se ha producido habrá, ha dicho, ceses, incluido el de Ángel Carromero, alto cargo en el Ayuntamiento y en el PP de Madrid, cercano a Casado y al que las informaciones apuntan como el responsable de iniciar esa investigación. Carromero lo ha negado y no hay evidencias al respecto, ha señalado Almeida. Sin embargo, poco después ha anunciado su dimisión. "Tras la nueva información aparecida esta tarde en El Confidencial, y tras mantener una conversación con el alcalde de Madrid, José Luis Martinez Almeida, Ángel Carromero ha presentado su dimisión a partir del día de hoy".