Así avanza la investigación de las niñas desaparecidas en Tenerife

Sigue la investigación de la desaparición de Anna y Olivia después de que su padre, Tomás Gimeno, no se las entregara a su madre el pasado 27 de abril. En estos momentos las esperanzas de encontrar algún hallazgo está en el sónar y el robot submarino que busca cualquier pista en el fondo marino en un área frente a la costa de Tenerife delimitado por la última señal del GPS del progenitor.

A la espera de encontrar algo, el portavoz de la madre, Beatriz Zimmermann, ha pedido al padre que dé alguna señal de que los tres siguen con vida. Lo ha hecho a través de una carta en la que le insta a que haga llegar algún documento como vídeos, fotos o imágenes que prueben que está con las niñas.

"Hay muchas formas de dar señales. Con solo saber que están bien muchos ánimos se calmarían, incluso el tuyo", sostiene el portavoz Joaquín Amills, que ha revelado que muchas personas han contactado con él haciéndose pasar por Tomás Gimeno.

Propone hacer de mediador con Tomás para "pensar en la mejor forma de regresar a las niñas a un lugar seguro" y así poder llegar a la paz emocional para todos. En la misiva, dice comprender que puede que esté sometido a mucha presión porque se ha creado una bola de nieve incontrolable. Por eso, le pide calma y que no se deje influir negativamente por su entorno.

"Sabemos que lo que te ha llevado a tomar tus decisiones fue estar convencido de que era lo mejor para ti y las niñas. Esperamos que no hayan sido otros motivos y otras causas (...) Los problemas de pareja no se resuelven usando a los niños como herramienta vengativa", asegura el portavoz que apela a que vuelva a ser el padre responsable que demostró ser y resuelva todo esto porque si lo hace ahora, no habrá grandes daños.

Sin resultados en la busqueda del fondo del mar

El radar submarino que lleva incorporado el buque Ángeles Alvariño, encargado de analizar el fondo del mar, ha encontrado "un objeto extraño". Las autoridades piden mantener la calma, teniendo en cuenta que en los últimos días también se halló "algo extraño" y resultó ser una bolsa de basura sin ningún tipo de relación con este caso.

Además, otro de los problemas a los que se están enfrentando durante esta búsqueda son las características del terreno de la zona concreta del fondo del mar que están analizando. Esta es muy rocosa y está llena de precipicios. Aun así, se espera esta siga durante 8 o 9 días de forma ininterrumpida.

Un láser, nueva herramienta de la investigación

La Guardia Civil ha incorporado una nueva herramienta a la investigación, se trata de un láser escáner que ya han trasladado hasta el puerto de la Marina de Tenerife. El láser está equipado con una cámara que gira 360 grados y permite captar imágenes en 3D.

Con está herramienta se pretende determinar qué llevaba Tomás Gimeno en los seis grandes bultos que introdujo en su embarcación el día que desaparecieron las pequeñas. El día que se les perdió el rastro, las cámaras de la Marina de Tenerife y un vigilante vieron salir a Tomás Gimeno solo, sin las pequeñas, por segunda vez a la mar con su lancha a las 00.30 horas. Horas antes también le observaron entrar solo en el puerto, con varias maletas y bolsas.

Finalmente se encontró la lancha a la deriva frente al Puertito de Güímar y más tarde los equipos de emergencia localizaron flotando en el agua una silla de retención infantil que usaba su hija Anna.