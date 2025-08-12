El arzobispo de Tarragona, a Abascal: "Un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano"

El obispo de Tarragona y máximo responsable de la Conferencia Episcopal Tarraconense (CET), Joan Planellas, ha lanzado un contundente mensaje a Vox tras las críticas de Santiago Abascal a la postura de la Iglesia sobre inmigración.

"Un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano", ha afirmado en una entrevista concedida a Catalunya Ràdio, en la que ha defendido sin matices la línea oficial de la Conferencia Episcopal Española (CEE).

Planellas ha insistido en que "no hay fisuras" en la postura de la Iglesia sobre la acogida de migrantes y la defensa de la dignidad humana, recordando que este principio ha sido reafirmado en repetidas ocasiones por el papa Francisco. Ha invitado al partido de Abascal a revisar documentos como el Concilio Vaticano II para entender que el catolicismo no puede vincularse con actitudes contrarias a la hospitalidad.

"¿Cómo puede ser xenófobo un católico? ¿Cuál es la posición del Evangelio sobre este punto? Hablar de xenofobia y vincularlo al catolicismo sería una cosa completamente fuera de lugar", ha señalado el prelado, subrayando que Cataluña, como sociedad, está formada por "hijos de la inmigración".

Críticas de Abascal

El líder de Vox se había mostrado "perplejo y entristecido" por la reacción de la jerarquía eclesiástica frente a lo que él considera "el islamismo extremista que avanza" y por "su silencio" ante algunas medidas del Gobierno. Abascal incluso insinuó que este posicionamiento podría deberse a subvenciones o a los casos de pederastia, que según él tendrían a la institución "absolutamente amordazada".

En este punto, Planellas ha rechazado cualquier intento de usar la fe católica con fines partidistas y ha advertido sobre "una trampa" en el discurso político de Vox, ya que sus tesis migratorias "topan con las de la Iglesia".

La migración como drama humano

El obispo ha recordado que "la mayoría de migrantes lo son forzados" por conflictos, persecución o pobreza, lo que supone una realidad "muy grave" que requiere respuestas solidarias y no rechazo.

Malestar por la foto con Abascal

Planellas también ha mostrado su incomodidad con la reciente imagen del presidente de la CEE, Luis Argüello, junto a Santiago Abascal, en un acto público. "A mí esto me dolió y lo manifesté cuando él hizo unas determinadas declaraciones, y de esto he hablado con él", ha explicado, remarcando que "el presidente de la CEE no actúa a título propio, sino en nombre de todos los obispos".