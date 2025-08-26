El PP arremete de nuevo contra Barcones: "Una 'hooligan' del PSOE"

El Partido Popular no rebaja el tono con la directora general de Protección Civil, Virginia Barcones. La pasada semana fue Elías Bendodo el que la calificó como "pirómana". Ahora ha sido el secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, el que ha cargado duramente contra ella.

"No puede ser que al frente de la Dirección General de Protección Civil haya una 'hooligan' en favor del PSOE que, en vez de atender a su trabajo con criterios técnicos, esté haciendo política desde un puesto tan relevante", ha señalado Tellado en Antena 3.

Considera que hay que "profesionalizar" ese cargo y señala al Gobierno por la falta de respuesta durante los incendios: "Lo que hemos vivido este verano ha sido como comunidades autónomas pedían más medios y el Gobierno tardaba 48 horas, 72 horas en responder a esa demanda".

Al ser preguntado por las declaraciones de su compañero de partido Elías Bendodo en las que calificaba de "pirómana" a Barcones, el secretario general del PP no ha querido rectificarlas, aunque sí acepta una matización. "Fue la expresión gráfica de una persona que en ese momento no cumplía con su responsabilidad, sino que estaba haciendo política desde un cargo técnico, algo desde nuestro punto de vista irresponsable", ha precisado Tellado. "Si quiere cambiar la palabra pirómano por irresponsable, a nosotros nos vale", ha añadido el dirigente popular ante la insistencia de la pregunta.

Explica la necesidad de aprobar las medidas que planteo Alberto Núñez Feijóo porque "hay pirómanos que provocan incendios y deben ser perseguidos con toda la fuerza del Estado de derecho". "Obviar esta cuestión nos parecería irresponsable", ha añadido Tellado, que ha recordado los datos de detenciones relacionadas con incendios.

"Estamos a 26 de agosto y hay 45 personas detenidas y otras 100 investigadas, no hablar de pirómanos en este contexto sería un error por parte de un partido que, mientras el Gobierno alargaba las vacaciones, ha elaborado a lo largo de la última semana un plan integral con 50 medidas para poner soluciones allí donde los ciudadanos se han visto afectados".