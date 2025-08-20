El PP arremete contra un diputado del PSOE por asegurar que España necesita inmigrantes para "limpiar el culo a los abuelos"

"Esa es su humanidad y su progresismo. Espero que le rectifiquen de inmediato", ha escrito La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, para reprochar al diputado socialista Víctor Gutiérrez una declaración en la que se preguntaba quién iba a "limpiar el culo a nuestros abuelos".

La portavoz ha exigido este miércoles al PSOE que "rectifique de inmediato" al secretario de LGBTI de la Ejecutiva Federal. Ester Muñoz comenta en X un vídeo con parte de la intervención de Gutiérrez en el programa 'En boca de todos', de Cuatro, en el que se le oye preguntar: "¿Quién va a limpiar el culo a los abuelos?".

Durante el programa, el socialista debatía con el responsable de Seguridad de Vox, Samuel Vázquez. En la argumentación de su oposición a las deportaciones masivas de migrantes que promete Vox pronunciaba la frase de la polémica: "¿Quién va a limpiarle el culo a los abuelos? ¿Quién va a recoger la fruta en el campo? ¿Quién se va a dedicar a hacer todas esas cosas que vosotros no queréis?", dice Víctor Gutiérrez, subrayando que "los extranjeros vienen muchísimas veces a hacer los trabajos que los españoles no quieren".

Muñoz tacha el comentario de "bochornoso" y pide al PSOE que actúe: "El Partido Socialista defiende que necesitamos inmigrantes para "limpiar el culo a nuestros abuelos", ha escrito la dirigente del PP, mencionado a Gutiérrez como "diputado nacional socialista". "Esa es su humanidad y su progresismo. Espero que le rectifiquen de inmediato", conmina.