Armengol admite ahora que sí pudo haberse reunido con Aldama como asesor de Air Europa: "No he mentido"

Francina Armengol, presidenta del Congreso y expresidenta de Baleares, ha vuelto este martes a la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo'. Lo ha hecho a instancias de la mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta por sus versiones sobre el encuentro con el presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama.

Esta comparecencia de Armengol es justo un día antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acuda al Congreso para dar explicaciones sobre el caso que afecta al exsecretario de Organización de los socialistas, Santos Cerdán, y todo lo que rodea ahora mismo a su partido.

"No mentí"

Armengol ha comenzado su declaración tratando de aclarar que no mintió en su primera comparecencia ante el Senado donde dijo que no conocía al comisionista Víctor de Aldama: "No mentí, he dicho lo que recordaba y lo que sabía, lo repito una y mil veces".

La expresidenta balear ha explicado que el encuentro que mantuvo con el presunto conseguidor de la trama Koldo, fue en calidad de asesor del ex presidente de Air Europa Pepe Hidalgo en el contexto de la pandemia del Covid, aunque ha negado haberse mandado mensajes con él.

En un tenso interrogatorio, el senador de Vox en la Cámara Alta, Ángel Pelayo Gordillo, ha intentado que la presidenta del Congreso respondiese sobre los mensajes que se le atribuyen con Víctor de Aldama y Koldo García. "Yo no me he wasapeado nunca con el señor Víctor de Aldama, ni siquiera tengo su contacto" respondía Armengol.

"A mí no me encontrará en ningún lío de corrupciones"

La expresidenta de Baleares asegura que no se le encontrará en "ningún lío de corrupciones". "Quien tiene problemas con la justicia es Víctor de Aldama, no yo" sentenciaba. Además, Armengol ha querido señalar que siempre "ha luchado contra la corrupción".

Ante las informaciones que aseguran que la UCO se encuentra preparando un informe sobre su supuesto papel en la trama, ha querido responder: "A mí no se me está investigando". Ha respondido a Gordillo defendiendo que cree en la Justicia y que por eso está "tranquila".

Ha aprovechado para insistir de nuevo en su mensaje, "No estoy en ningún caso de compra de mascarillas", asegurando que ninguno de sus consejeros durante la pandemia están siendo investigados.