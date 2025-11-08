El argumentario de Junts para explicar la ruptura con el PSOE: "Cataluña no se vende solo con palabras"

Junts ha distribuido entre sus cuadros y militantes un documento para explicar a pie de calle los motivos de su ruptura con el PSOE, en la jornada que celebrará este sábado con más de un centenar de carpas informativas en varios municipios del territorio catalán.

La formación independentista desplegará carpas a pie de calle para dar a conocer sus posicionamientos sobre vivienda, inmigración, lengua y seguridad, y también para dar explicaciones a la gente sobre los motivos que han conducido a su ruptura con el PSOE en el Congreso de los Diputados.

En el documento distribuido entre los voluntarios, además de enumerar la lista de "incumplimientos" de los socialistas, Junts señala que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "sigue engañando a Cataluña, no llegará al final" de la legislatura.

Con la ruptura con el PSOE, argumentan, Cataluña "gana dignidad, coherencia y credibilidad hacia los catalanes". "Junts no se vende por sillas ni por promesas vacías. Esta ruptura marca un antes y un después. Madrid sabe que Cataluña no se aguanta sólo con palabras", indica el documento.

Además, Junts considera que su decisión no beneficia a la derecha, ya que "lo que les beneficia es tener un PSOE que promete y no cumple", apunta el argumentario.

El lunes, en una rueda de prensa, el portavoz de la formación, Josep Rius, apuntó que esta campaña serviría no sólo para explicarse sobre la ruptura con el PSOE sino también para "explicar la propuesta" de Junts y sus planes a partir de ahora en las instituciones.

Multirreincidencia, catalán e inmigración

Los voluntarios también darán a conocer la ley registrada en el Congreso para combatir la multirreincidencia, que prevé medidas para "acelerar los juicios, endurecer las penas" y dar recursos a los ayuntamientos.

Expondrán asimismo sus propuestas en inmigración, que, más allá de la delegación de competencias, pasan por "un control efectivo del padrón" y "una redistribución justa de menores".

Reivindicarán, además, las medidas impulsadas a favor del catalán, como la enmienda introducida en la ley de atención al cliente, y subrayarán que la oficialidad del catalán en Europa no es "una batalla perdida, sino una batalla pendiente".