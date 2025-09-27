Arantxa Tirado: "El 'lawfare' busca la muerte civil de las personas y eso ya lo han conseguido con Begoña Gómez"

El juez Peinado ha citado a todas las partes del 'caso Begoña Gómez' para comunicarles su decisión de que esta causa se eleve a un tribunal con jurado. La noticia de que Begoña Gómez podría ser juzgada por un jurado popular pilló al presidente Pedro Sánchez en la ONU, donde dijo: "El tiempo pondrá las cosas en su sitio. Nos toca defender la verdad, pues lo haremos, y la verdad es que mi hermano y mi mujer son inocentes".

El magistrado investiga a la esposa del presidente por tráfico de influencias, corrupción, apropiación indebida, intrusismo y malversación, este último es la pieza separada que Peinado llevaría ante un jurado popular. Pero, ¿por qué un jurado popular?

Según explica Elisa Beni en 'Julia en la onda', Peinado "no quiere, es que no tiene otro remedio porque la malversación se juzga por la Ley del Jurado, ley progresista, por cierto. Por tanto, no puede decidir, sino que la ley marca que tiene que transformarlo en un procedimiento de jurado".

Al debate sobre la malversación y por qué el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho, no recurrió la apertura de esta pieza separada, Víctor Guilot asegura que a pesar de que la Ley del Jurado sea progresista, "no hay que llevarse las manos a la cabeza cuando el corporativismo judicial se está convirtiendo en una herramienta para desestabilizar las instituciones, pues obviamente no es una anomalía del sistema".

Y a esto, Arantxa Tirado, añade que "en el derecho hay política y esto no hay que olvidarlo" porque estos días "muchos juristas y constitucionalistas están hablando cómo esta instrucción está plagada de irregularidades, incluso, con un uso vengativo del derecho y una serie de elementos que son característicos de la estrategia de guerra judicial: el 'lawfare'".

"Me resulta curioso que el PP diga ahora que, como hay un jurado popular, ya no se puede decir que hay 'lawfare'. Este es un proceso en el que concurren diferentes actores, no sólo los jueces, sino también el poder mediático, que sabemos que es muy activo. Lo que pretende es la muerte civil de las personas y eso ya se ha conseguido porque han conseguido vincular la imagen de Begoña Gómez con una corrupta, con una persona que, aunque no es funcionaria, ha malversado", asegura.

Añade que "esta estrategia de persecución política" está dirigida al presidente del Gobierno porque "Begoña Gómez es un peón, al igual que el hermano de Pedro Sánchez": "No soy simpatizante de Sánchez, pero él es el objetivo último de este 'lawfare' a través del cerco a su familia".