Aragón despide a su expresidente Javier Lambán en una ceremonia íntima y civil

La localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros ha despedido al expresidente de Aragón, Javier Lambán, en una ceremonia civil e íntima en la que se han escuchado canciones de Serrat, se ha colocado la bandera de Aragón sobre el féretro y se ha puesto en valor su "lealtad, sabiduría, autenticidad y sencillez".

El expresidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa del municipio, Teresa Ladrero, así como la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, y representantes parlamentarios de otras formaciones políticas como Andoni Corrales (Podemos) o Alberto Izquierdo (PAR) son algunos de los políticos que han acudido al funeral.

También han actudido compañeros socialistas como la secretaria general del PSOE Aragón, ministra de Educación y portavoz del Gobierno central, Pilar Alegría, la secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, o el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Has dejado el listón muy alto ya que has tenido la admiración de tus compañeros y adversarios

En total, por cuestiones de aforo, han asistido 40 personas a un acto presidido por el retrato de Lambán obra de la pintora Isabel Guerra, acompañado por decenas de centros florales enviados por distintas instituciones y partidos políticos.

"Esto ha sido un manotazo duro, un golpe, un hachazo invisible y un empujón brutal. Pero has dejado el listón muy alto en las instituciones en las que has estado, ya que has tenido la admiración de tus compañeros y adversarios", han sido algunas de las palabras que se han pronunciado. Asimismo, se ha parafraseado a escritores como Antonio Machado o Miguel Hernández, a los que Lambán leía y hacía referencia.

La comunidad autónoma ha decretado tres jornadas de luto oficial, hasta las 10:00 horas del 19 de agosto, día en el que Lambán habría cumplido 68 años, con banderas a media asta y crespón en el interior de los edificios públicos. El expresidente ha fallecido a causa de un cáncer que no ha podido superar.

Los reyes enviaron un telegrama a la familia

Numerosas personalidades han manifestado sus muestras de condolencia y cariño desde que se conoció la noticia. Es el caso de los reyes Felipe VI y doña Letizia, quienes enviaron un telegrama de pésame a la familia de Lambán. Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a través de un mensaje en su perfil de X destacó "la huella imborrable" que ha dejado su "trayectoria y compromiso".

Lambán comenzó el tratamiento el 15 de febrero de 2021, pero aún así siguió siendo presidente de Aragón hasta las elecciones de mayo de 2023, cuando no pudo revalidar la victoria. Desde septiembre de ese año era senador autonómico hasta que el 30 de enero de este año presentó su renuncia. En 2024 publicó su libro de memorias titulado "Una emoción política" que le llevó por varias localidades para dar cuenta de su trayectoria y opinión sobre ser un servidor público.